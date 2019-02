7 planes para este fin de semana

1. Carnaval

2. Música

No es una novedad que el timple está cobrando cada vez más protagonismo como instrumento solista, saliéndose de su habitual uso en las parrandas tradicionales para abrirse nuevos horizontes. Germán López, el que es uno de sus mayores representantes, protagoniza el estreno absoluto de ¿Y eso qué es? Un timple, dentro de los Conciertos en Familia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, el sábado, a partir de las 12.30 horas.

Por otro lado, Birkins subirá este viernes, a las 20.30 horas, al escenario del Teatro Guiniguada para presentar su último trabajo, un doble disco titulado You are not alone que constituye un homenaje a David Bowie. Según la banda grancanaria el británico «ha sido y sigue siendo uno de los músicos que más han marcado el rumbo de muchas de nuestras composiciones y arreglos».

Además –y precedido por el grupo Extática– Depedro protagonizará también el viernes, a partir de las 22.00 horas, uno de los conciertos del festival Eat to the beat en el Auditorio Alfredo Kraus. El proyecto musical de Jairo Zavala celebra una década de trayectoria con su último trabajo discográfico, Todo va a salir bien, que hará las delicias de todos los espectadores.