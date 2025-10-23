Regreso de la Virgen de Candelaria 2025: horario, recorrido y cortes de carreteras en Tenerife

CANARIAS7 Jueves, 23 de octubre 2025, 14:13 Comenta Compartir

Tras una primera peregrinación a Santa Cruz de Tenerife, la Virgen de Candelaria regresa a la Basílica este viernes. Por este motivo, se ha desplegado un amplio dispositivo de movilidad que modifica de forma notable la circulación en varios sectores.

El operativo iniciará su fase de supresión de aparcamientos a partir de las 15:00 horas del viernes en la calle General Gutiérrez, la plaza de España y los estacionamientos de la plaza del Cabildo; esa misma hora se cerrará al aparcamiento la calle San Sebastián desde la rotonda de Santa Cruz de la Sierra hasta la avenida La Salle. A las 17:00 horas se extenderá esta prohibición a la avenida Bélgica, tramos de las calles Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá, Arocha, Buenaventura Bonnet, Juan Rumeu García, subida de la Cuesta Piedra, Juan García Álvarez, Francisco Pizarro, un tramo de la vía TF-180 y otro de la avenida Príncipes de España. Posteriormente, a las 20:00 horas, la carretera general del Sur (TF-28) verá su alojamiento al estacionamiento prohibido desde la rotonda de Tíncer hasta la rotonda de Barranco Grande en sentido sur.

El recorrido previsto para la comitiva se iniciará desde la iglesia de La Concepción sobre las 19:00 horas por Santo Domingo, calle Candelaria, Imeldo Serís, General Gutiérrez, La Marina hasta la plaza de España donde se celebrará un acto religioso de despedida. Alrededor de las 22:00 horas arrancará la procesión de vuelta hacia Candelaria con escalas en la avenida Bélgica, Cruz del Señor, Cuesta Piedra y ante la sede de la Comunidad de Madres Dominicas. Desde la plaza de España continuará por la calle La Marina, General Gutiérrez, Bravo Murillo, San Sebastián, avenida Bélgica, avenida Islas Canarias, Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá, Arocha, Juan Rumeu García, subida de la Cuesta Piedra, Juan García Álvarez, Francisco Pizarro, TF-180, José Guezala Bignory, Elías Bacallado, avenida Príncipes de España, carretera del Rosario, y la TF-28 hasta el límite municipal en El Tablero.

Peregrinación hacia Candelaria

En cuanto al transporte público, se verán afectados tanto servicios urbanos como interurbanos de guaguas. La empresa TITSA habilitará una guagua de apoyo con dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida entre El Tablero y el tramo final de la TF-28 desde las 00:00 hasta las 12:00 horas del día siguiente. Las líneas urbanas de Santa Cruz incluidas en los desvíos son la 901, 902, 904, 905, 906, 908, 909, 911, 912, 914, 919, 920, 921, 934, 935, 936, 937, 971, 972, 974 y 975; las interurbanas 014, 026, 138, 139, 232, 120, 121 y 122. Las líneas 232 y 111 quedarán suspendidas entre las 10:30 y las 12:30 horas. Se recomienda consultar los canales oficiales para estar al tanto de los desvíos y suspensiones.

Programa del regreso de la Virgen de Candelaria

19:00 h. Salida desde la Parroquia de la Concepción.

20:00-22:00 h. Eucaristía de despedida de Santa Cruz de Tenerife (Plaza de España)

22:45-23:00 h. Visita al Proyecto Café y Calor (Cáritas). Avenida Bélgica

23:30-0:45h. Comunidades parroquiales y cambio de paso. Cruz del Señor

0:45-01:00h. Comunidades parroquiales. Cuesta Piedra.

1:20-1:35 h. Visita a la Comunidad de Madres Dominicas en el Colegio Dominicas Vistabella

2:55-3:10 h. Despedida del municipio de La Laguna en Taco

4:40-4:55 h. Despedida del municipio de Santa Cruz de Tenerife en El Humilladero

5:40-5:55 h. Despedida del municipio de El Rosario en Radazul Alto, de

7:15-7:30 h. Bienvenida a las comunidades parroquiales en Barranco Hondo

8:50-9:05 h. Visita a la Casa de Acogida (Residencia de Mayores Virgen de Candelaria)

10:35-11:05 h. Inicio de la procesión en la Estación DISA

12:20-13:30 h. Entrada a la Basílica para la Eucaristía de peregrinos. Basílica de Candelaria