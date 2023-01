Los vecinos del detenido por las cartas bomba: «Pensábamos que había habido algún asesinato, no esto»

La mañana habitual de la calle El Clavel, del barrio de Miranda de Ebro de La Charca, se ha visto alterada por la presencia policial. Y ha sido eso, la presencia, lo que ha sorprendido a los vecinos, porque la operación se ha desarrollado en completo silencio, como aseguran los vecinos de esta calle. La operación policial tenía el objetivo de detener a un hombre vinculado con el envío de seis cartas bomba al presidente del Gobierno y a otros organismos a finales de 2022.

«Me he levantado y todo estaba normal, hasta que he salido a la galería y he visto que había mucha policía en la calle. Pero me he enterado en ese momento, porque no hemos oído nada», aseguraba un vecino. Cuando se han percatado de la situación en las inmediaciones de su casa, muchos han bajado a la calle. Y hay se han dado cuenta de que algo grave debía estar pasando, «no sabemos mucho, pero sospechábamos que algo gordo porque no solo hay policías en esta calle, también en la paralela». Se refiere este hombre a la calle Altamira, calle posterior a la entrada al portal y paralela a la calle El Clavel.

Los furgones y coches de la Policía Nacional en esta calle se deben a que allí ha sido detenido un hombre de 74 años, jubilado, como presunto autor del envío de cartas bomba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros organismos en los meses finales del 2022.

Pesquisas tecnológicas

Al hombre se le vincula con el envío de estos sobres desde Valladolid. Además de las cartas al presidente del Gobierno, interceptadas por los servicios de seguridad en el cribado, otros cinco sobres similares fueron recibidos por la Embajada de Ucrania y la Embajada de Estados Unidos en Madrid, por la empresa Instalaza en Zaragoza, por el Centro de Satélites de la Unión Europea ubicado en la Base Aérea de Torrejón y por el Ministerio de Defensa.

El pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico. Este miércoles 25 de enero se ha desplegado esta operación en Miranda para detener al que se considera sospechoso del envío.

Expectación

Los vecinos, al bajar a la calle y comentar la situación entre ellos, se han enterado de qué es lo que ocurría, por qué tanta presencia policial en el lugar. Pero no se imaginaban en un principio que sería por este tema. Por lo que se muestran realmente sorprendidos. Así lo reconocía un vecino: «estamos todos un poco revolucionados, pensábamos que habría sido por algún asesinato, violencia, pero no por esto, la verdad».

Mientras esperaban en la calle para conocer algo más sobre el tema que ha alterado la mañana mirandesa, han visto como los agentes accedían al portal y a la vivienda con dos perros policía.

Aunque no han visto salir al hombre detenido, se entiende que está en la vivienda, ya que la presencia del imputado en los registros cuando este se encuentre detenido o a disposición policial o judicial es obligatoria. Lo que sí han visto los testigos presentes en el lugar es salir a agentes con muchas bolsas y, en algunas de estas había varias tablets.

Agentes de la Policía Nacional están registrando el domicilio del detenido en Miranda de Ebro antes de que pase a disposición de la Audiencia Nacional. Según ha confirmado el Ministerio del Interior, ese trata de un hombre de nacionalidad española detenido en una operación coordinada por el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional que sigue abierta. La previsión es que pase a disposición judicial este viernes, según añaden a Europa Press fuentes jurídicas.

Está previsto que, a lo largo de la mañana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. que se encuentra en Vitoria informe sobre esta actuación policial.