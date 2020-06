Un segundo informe de la Guardia Civil incluye el polémico vídeo de Irene Montero

La Guardia Civil ha enviado un segundo informe a la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investiga si la Delegación del Gobierno incurrió en responsabilidad penal al autorizar las marchas del 8M en el que se incluye unas declaraciones off the record de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado 9 de marzo, un día después de la celebración del Día de la Mujer, en el que reconocía que la baja afluencia a esa manifestación podía deberse al miedo de algunas personas a contagiarse de coronavirus, según publican diferentes medios nacionales.

El Instituto Amado ha entregado estas nuevas pruebas sobre las manifestaciones celebradas en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus incluida la marcha feminista del Día de la Mujer junto a toda una batería de noticias difundidas en los medios de comunicación para apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía los riesgos de contagio de coronavirus y aún así autorizó esa manifestación mientras prohibía otros actos.La dirigente de Unidas Podemos comentaba en ese diálogo off the record con una periodista de la ETB que creía que a la última marcha del 8-M había asistido menos gente por miedo al coronavirus.

«¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?», le preguntó la periodista del programa En Jake de EiTB a la ministra de igualdad en el citado contexto, justo antes de iniciar la entrevista, que se emitió en directo. «Creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir», respondió Montero, que añadió: «Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas», aseguraba Montero en ese audio que el instituto armado transcribe íntegro.

Este nuevo informe, que .consta de 200 páginas, llega después de un primer documento lleno de errores y bulos a los que los agentes restan importancia al considerar que los fallos no cambian «en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en curso» y que, si bien subsana algunos errores del inicial, mantiene la tesis de que el Gobierno contaba con información suficiente de la pandemia del coronavirus y su riesgo de contagio como para haber prohibido la manifestación del 8-M en Madrid. En esta causa está imputado por un delito de prevaricación el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que tendrá que declarar el próximo 10 de junio.