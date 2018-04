Torrent convoca para el viernes la investidura de Jordi Sànchez

El Comité de Derechos Humanos, que aún no se ha pr onu nciado sobre la denuncia presentada por los letrados de Sànchez, pidió a España el pasado 23 de marzo, a través de un escrito firmado por dos de sus 18 miembros, que adopte “las medidas necesarias para garantizar” que pueda “ej erc er sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto” Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976).

Desde Bélgica, el exconseller Comín ha dicho que su renuncia al escaño no resolvería por si sola la investidura: “A los que estamos haciendo sacrificios tan grandes no se nos tienen que proponer sacrificios mayores a no ser que sea absolutamente imprescindible”.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha tachado de “pérdida de tiempo” la candidatura de Sànchez, al verlo “no apto” para desarrollar “con plenitud” ese cargo, motivo por el que también ha rechazado un posible nuevo intento de investir a Puigdemont.

La portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, ha descartado de nuevo una abstención de su grupo en investidura de Sànchez y ha reclamado a los independentistas “renunciar a la unilateralidad” para explorar un pacto entre “las fuerzas catalanistas”.

El diputado de la CUP Carles Riera ha afirmado que su formación votaría favorablemente una investidura de Puigdemont aunque no presentase un programa de gobierno republicano.

El PPC ha registrado una solicitud a la Mesa del Parlament para que se revoque el voto delegado de Puigdemont, argumentando que, al haber quedado éste en libertad bajo fianza, su situación ha cambiado y se debe “replantear la autorización de delegación de voto”.

Por su parte, la Justicia alemana ha pedido a la española información adicional para sustentar la petición de extradición.