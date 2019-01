Susana Díaz renuncia a presentarse a la investidura y liderará la oposición

Oposición responsable

Ante este escenario, ha indicado que el PSOE ejercerá una oposición "responsable" y que estará "muy vigilante" en defensa del interés general de Andalucía, del autogobierno y del Estatuto de Autonomía para que en esta comunidad "no se retroceda a la etapa previa al 28 de febrero" de 1980, cuando conquistó la autonomía plena.

No obstante, ha querido dejar claro que si Moreno no consiguiera ser investido en primera votación, el PSOE no renuncia a su "responsabilidad" de presentar la candidatura de Susana Díaz en la siguiente ronda de votaciones.

Y ello "teniendo en cuenta los actores y los personajes que estamos viendo estos días, en los que ha habido todo un teatro de algunas fuerzas políticas con posiciones que cambiaban en veinticuatro horas", ha criticado Jiménez.

"Porque Vox firmó una cosa ayer y a los treinta segundos estaba colgando en su página web un documento que viene a desdecir lo que había firmado con el Partido Popular", ha subrayado, tras lo que ha vaticinado que habrá "inestabilidad e incertidumbre".