El ex jefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal, en una imagen de archivo. / efe

El Supremo no ve riesgo de tortura a 'El Pollo' Carvajal en EE UU El alto tribunal considera que no hay «ningún dato objetivo» de que el ex jefe de la Inteligencia venezolana pueda ser torturado tras su entrega