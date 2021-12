El Supremo desoye a la ONU y no revisará la condena de Garzón

El Tribunal Supremo no considera vinculantes los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el que ha amparado al juez Baltasar Garzón al considerar que no tuvo un juicio «imparcial» cuando fue condenado por prevaricación en 2012, y por el que reclama eliminar sus antecedentes penales y proporcionarle una compensación por el daño inflingido. A diferencia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sí pueden dar lugar a la revisión de una condena firme según la legislación española, las resoluciones de esta organización de la ONU carecen de valor jurídico para el alto tribunal.

En una sentencia de 12 de febrero de 2020, el Supremo señala que «no procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos». El texto hace referencia, además, a la reforma de ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 que introdujo la posibilidad de revisar una resolución judicial firme, como es la de Garzón, cuando el TEDH declare que España ha vulnerado los derechos fundamentales del recurrente «sin extender esa clase de eficacia a otras sentencias o dictámenes».

El exmagistrado ya recurrió su caso al tribunal de Estrasburgo y al Tribunal Constitucional, pero ambos inadmitieron sus recursos contra la condena que le impuso el Supremo y que le inhabilitaba por once años. Fue entonces cuando Garzón presentó su demanda ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ella, denunciaba que, tras ocupar durante 22 años el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, fue «víctima de una persecución y represalias» por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo y el 'Gürtel'.

Los procesos abiertos contra él por prevaricación en esas investigaciones, fueron, según Garzón, «arbitrarios y abusivos» y violaron su derecho a «un tribunal independiente e imparcial». El exmagistrado fue condenado por ordenar escuchas ilegales en la prisión a varios de los detenidos en las primeras semanas de la investigación del 'caso Gürtel' a pesar de que fueron autorizadas por la Fiscalía y solicitadas por la Policía.

Aviso a España

Este jueves el organismo internacional le ha dado la razón al exjuex de la Audiencia al considerar que ordenar las escuchas del 'Gürtel', que el Supremo estableció que fueron ilegales, «no constituyó una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal». También lanzó un aviso a España al subrayar que el Estado «tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro».

Antes que el Supremo estableciera doctrina sobre el carácter no vinculante de los dictámenes del comité de Naciones Unidas, ya lo había hecho el Constitucional. En 2006, el tribunal de garantías declaró que «las observaciones que en forma de Dictamen emite el Comité no son resoluciones judiciales, puesto que el Comité no tiene facultades jurisdiccionales (...), y sus Dictámenes no pueden constituir la interpretación auténtica del Pacto –al que Garzón elude en su demanda–, dado que en ningún momento, ni el Pacto ni el Protocolo facultativo le otorgan tal competencia».