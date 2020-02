Sanidad descarta suspender actos públicos por el coronavirus

No obstante, y aunque dicho con "cautela", el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha comentado que las personas que se hubieran contagiado por el paciente de Madrid y que estuvieran "graves" ya se conocerían, si bien ha reconocido que los casos leves podrían no detectarse porque los pacientes pueden no acudir al médico.

"Si, por ejemplo, en Madrid hubiera habido una transmisión más allá de la que han tenido los dos pacientes confirmados, las máximas probabilidades que hay establecen que los casos graves ya se tendrían que haber detectado, si bien puede haber casos con sintomatología muy leve que no vayan al médico. A medida que pasan los días la probabilidad se reduce y algunos casos leves puede ser que no se detecten", ha recalcado Simón.

Ante cualquier síntoma, llamar al 112

Respecto a la posibilidad de cambiar el escenario de actuación y evitar las aglomeraciones, Simón ha asegurado que si se necesita hacerlo dentro de "dos horas" se hará, al igual que dentro de dos días o dos semanas, si bien ha insistido en que la situación actual no aconseja adoptar ninguna otra medida. Además, ha reiterado que si no se verifica con mayor claridad que hay transmisión local en España del nuevo coronavirus "no hay razón" para cambiar el escenario porque "no hay un riesgo poblacional".

Sin embargo, ha reconocido que esto "no significa" que no se produzcan situaciones excepcionales como, por ejemplo, que se celebre un partido de fútbol de un equipo italiano en España. "Si en Italia los partidos son a puerta cerrada, no tendría sentido que si celebra aquí una competición con un equipo italiano vinieran miles de aficionados del país", ha apostillado Simón.

Finalmente, el experto ha pedido a la población que, en el caso de notar algún síntoma leve, no acudan a los centros de salud para valorar si se han contagiado o no del nuevo coronavirus, y sí llamen a los servicios del 112 y permanezcan en casa hasta que las autoridades de salud pública les den las instrucciones que sean oportunas. Ahora bien, ha pedido que si se tiene que ir a un centro sanitario no se vaya con "200 amigos" y que nada más llegar comunique el motivo por el que acude.