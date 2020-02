Sánchez y Torra pactan la mesa de diálogo en Cataluña, sin mediador

"Nadie ha ganado y todos hemos perdido" en este tiempo, ha insistido el jefe del Ejecutivo, quien ha pedido "generosidad, paciencia y determinación" ante este diálogo que, como ha reconocido, no será nada fácil.

Pero Torra ha insistido en que las cuestiones de ese documento que no hablen del conflicto catalán -las más sectoriales- se traten en la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat, que también se celebrará este mes de febrero o incluso podrían resolverse, en su opinión, «en un solo Consejo de Ministros».

Sin mediador

Porque mientras ERC no explicita ahora que el mediador sea una condición para este diálogo, JxCat sí lo había puesto sobre la mesa: en los últimos días la propia consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, lo planteaba como una "garantía" necesaria.

Ha sido Sánchez el que ha confirmado que la mesa de diálogo entre gobiernos no tendrá mediador, como reclamaba parte del independentismo.

"El camino no va a ser fácil, no va a ser rápido hay heridas muy profundas, llevará tiempo y esfuerzo" y todo ello es razón para que comience "cuanto antes", ha señalado Sánchez.

Expectativas

El presidente de la Generalitat, por su parte, ha pedido evitar generar "falsas expectativas" con la mesa de diálogo entre gobiernos.

Pero ha dejado clara, eso sí, su intención de encabezar junto con Sánchez esta mesa que fue fruto del acuerdo de investidura entre socialistas y ERC y ante la que en un principio Torra y su partido, Junts per Catalunya, se mostraban reacios.

Y aunque Sánchez sugería en su comparecencia que estará en la primera reunión de la mesa, Torra, ha considerado que ambos deben continuar en todos los encuentros que se celebren.

Lo contrario, ha dicho, no contribuirá en el mismo grado a la "resolución del conflicto político" porque carecería del "liderazgo" de "quienes representan en estos momentos Cataluña y España".

El president ha insistido en que la mesa debe abordar dos cuestiones que están en "la raíz del conflicto político", y que son el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y el "fin de la represión".

"Sobre autodeterminación me ha trasladado que 'autogobierno dentro de la Constitución' y no he tenido respuesta sobre el fin de la represión", ha explicado Torra tras su encuentro con Sánchez.