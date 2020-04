Sánchez y Casado se citan el lunes

En las últimas jornadas el asunto parecía enquistado. Los populares, molestos por que se hubiese anunciado el encuentro para este jueves sin haberles telefoneado antes, alegaron problemas de agenda y aplazaron la conversación hasta la próxima semana. Los planes del Ejecutivo pasaban por cerrar los contactos con los líderes políticos el viernes, y, 24 horas después de la protesta, la Moncloa informó de que el presidente estaba «dispuesto» a cerrar una entrevista con Casado también el sábado. Sin punto de encuentro, no fue hasta este viernes cuando los jefes de gabinete de Sánchez y del líder del PP, Iván Redondo y Pablo Hispán, zanjaron la discrepancia.

Lo acordado, en todo caso, no es más que el día en el que empezarán a sondear si hay o no opciones de acuerdo. Lo complicado, el consenso, aún debe trabajarse. Y mucho. Por ahora, la tensión, que ha ido ‘in crescendo’ desde el comiendo de la crisis sanitaria, y los reproches cruzados, por la gestión gubernamental y la actitud de la oposición, no parecen el mejor punto de partida.

En las filas conservadoras no sólo trasladan sus recelos sobre las intenciones del Gobierno con su oferta de acuerdo. Creen que Sánchez busca una socialización de la responsabilidad de la gestión de la emergencia sanitaria que implique al resto de partidos, mitigue sus errores y garantice su continuidad en el poder. Pero, además, en el PP no terminan de ver que un pacto, al estilo de los de la Moncloa de 1977, sea viable.

Algunos cargos de la formación conservadora señalan la dificultad de un consenso de las características del de hace 40 años, cuando en la coalición gubernamental está Unidas Podemos, en las «antípodas» del PP.

En la dirección de Casado no han llegado tan lejos, pero sí deslizan estos días sus reticencias. «Siempre que se tenga claro que tenemos que acabar con la pandemia desde el punto de vista sanitario, el PP está al lado del Gobierno. Ahora, para imponer un modelo económico aprovechando la pandemia, como está intentando en este momento Pablo Iglesias, el PP no va a estar junto a Pablo Iglesias y junto a Pedro Sánchez», sostuvo este viernes el secretario general del partido, Teodoro García Egea.