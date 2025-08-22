Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente Pedro Sánchez habla con uno de los afectados en la provincia de León. EP

Sánchez insiste en el pacto climático desdeñado por el PP ante los «gravísimos» incendios

Anuncia que una comisión de Interior y Medio Ambiente pondrá en marcha el plan este martes y avanza que la próxima Conferencia de Presidentes definirá políticas de prevención y respuesta a las emergencias. El presidente puso en valor la «extraordinaria» labor de la directora general de Protección Civil

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:44

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a Asturias para conocer la evolución del incendio forestal de Degaña, concejo del suroeste ... colindante con la provincia de León y lugar donde se ha desplegado el puesto de mando. El jefe del Ejecutivo recogió la propuesta que le lanzó el presidente asturiano Adrián Barbón y avanzó que en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará antes de que finalice el año en esta comunidad, se abordarán políticas de prevención, respuesta y construcción futura ante los casos de emergencias, como los «muy graves» incendios que están azotando a territorios del este y noroeste peninsular desde hace dos semanas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  2. 2 El Bufaero: la familia Medina convierte un «local maldito» en un templo del pescado a la brasa en Telde
  3. 3 Brote hospitalario de salmonela en Gran Canaria: «Los afectados son de diferentes perfiles y plantas»
  4. 4 Condenado un empleado de banca en Gran Canaria que estafó 30.000 euros a unos clientes
  5. 5 ¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Baleares se declara desbordada por las pateras y pide suspender el reparto de menores de Canarias
  7. 7 Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán
  8. 8 El Cabildo frena el deterioro del Pino Bonito de la presa de Las Niñas
  9. 9 La Guardia Civil alerta del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas
  10. 10 El sur de Canarias afronta calor intenso con riesgo de goterones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez insiste en el pacto climático desdeñado por el PP ante los «gravísimos» incendios

Sánchez insiste en el pacto climático desdeñado por el PP ante los «gravísimos» incendios