Sánchez exige al Govern condenar cualquier tipo de violencia independentista

En su discurso ante el Comité Federal del partido, Sánchez ha asegurado que el movimiento independentista catalán «ha fracasado y su naufragio es total» tras haber llevado a la sociedad catalana a «un callejón sin salida», por lo que les ha pedido que dejen de «engañar».

«Vamos a superar esta crisis, no tengáis ninguna duda», ha afirmado el presidente en funciones, tras considerar que muchos separatistas ya están reconociendo que han emprendido un camino «a ninguna parte», aunque ha advertido de que no se pueden descartar «nuevos momentos de tensión».

Sánchez ha dejado claro que la solución a la crisis catalana es «ley y diálogo, por este orden», porque «si no hay ley no hay diálogo y no puede haber diálogo fuera de la ley o para quebrantarla o romperla y retorcerla», ha advertido.

Ha insistido en que España «es una democracia plena», un Estado de derecho en el que «no existen presos políticos», sino ciudadanos procesados y recluidos en cárceles «administradas por la Generalitat y custodiados por sus funcionarios», en referencia a los presos independentistas.

Por eso, ha considerado que España necesita un Gobierno «progresista y estable» cuanto antes para «no atizar» el conflicto catalán, sino superarlo mediante el diálogo y la ley y para garantizar «con serena firmeza» la aplicación de las leyes democráticas.

«Amamos la Constitución», ha reivindicado el líder socialista, después de aclarar que su partido no distribuye «certificados de constitucionalidad» ni quiere apropiarse de la Carta Magna, sino defenderla «sin vacilaciones», así como la actuación independiente de los jueces y el «buen trabajo» de la Guardia Civil.