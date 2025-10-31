El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

Felipe VI entregará el próximo 21 de noviembre en el Palacio Real los últimos cuatro Toisón de Oro concedidos a su madre, la reina Sofía, ... al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Será en vísperas del cincuenta aniversario del restablecimiento de la monarquía en España. Un acto institucional que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las máximas autoridades del Estado pero en el que el gran ausente será Juan Carlos I, principal protagonista de la efemeride. Para ese día, hay previsto un almuerzo familiar y estrictamente privado en el Palacio de El Pardo al que sí está invitado.

Fuentes de Zarzuela justifican la ausencia del anterior jefe del Estado en el Palacio Real en que «don Juan Carlos renunció hace ya tiempo a su actividad institucional». El padre de Felipe VI aterrizó en Vitoria el pasado miércoles 29 de octubre, procedente de Abu Dabi, donde reside desde hace ya seis años, tras su salida del país en agosto de 2020. Lo hizo coincidiendo con la publicación en Francia de los fragmentos de sus memorias 'Reconciliación', que en España verá la luz el 3 de diciembre. En el libro, el anterio monarca afirma que «comprendí que, como Rey, Felipe adoptara una postura pública firme, pero sufrí que, como hijo, se mostrara insensible».

En al acto solemne en el Palacio Real tomarán la palabra el Rey y el que fuera el líder del PSOE en el tránsito de la dictadura a la democracia y presidente del país 14 años en nombre del resto de condecorados. Al finalizar, los Reyes junto con la Princesa de Asturias y la infanta Sofía acudirán al Congreso para asisitir a un coloquio titulado '50 años después: la Corona en el tránsito de la democracia'. Moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo contará con la participación de Roca y Herrero de Miñón, así como de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Desde su llegada al trono en junio de 2014, Felipe VI solo ha impuesto esta máxima distinción a la princesa Leonor cuando cumplió diez años, aunque esperó hasta el primer acto oficial de su primogénita, en 2018, coincidiendo con su 50º cumpleaños. Un reconocimiento en el que la heredera de la Corona estuvo acompañada por su familia. Entre ellos, los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.