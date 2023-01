Un relieve de Lenin y una amoladora, entre los 50 objetos incautados en la casa del jubilado detenido en Burgos

Pompeyo G.P. no cumplimentó el remite —como cabía esperar— en ninguna de las seis cartas explosivas que el pasado mes de noviembre de 2022 habría enviado presuntamente a varios dignatarios, entre los que se encontraba el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Sin embargo, el rastro que dejó en Internet como la compra de los sobres autoadhesivos con un troquelado muy específico, así como la inclusión de unos sellos de edición limitada, fueron determinantes para dar con el paradero del supuesto remitente: un jubilado de 74 años, residente en el número 2 de la calle Clavel de Miranda de Ebro.

En el marco de la operación 'Konvert', que significa 'sobre' en ruso y en ucraniano, los agentes de Policía habían dado con el sospechoso varias semanas atrás, pero pendientes de poder hallar un posible colaborador, decidieron esperar para efectuar su detención hasta este miércoles, 25 de enero. Así, antes de que Pompeyo pudiera deshacerse de pruebas clave como los agentes sospechaban, en torno a las 8:30 horas fue detenido cuando salía de su casa.

Un gran dispositivo policial aguardaba en la puerta del portal al que hasta el momento se consideraba uno de los presuntos delincuentes más buscados, pero cuya identidad ya es bien conocida: Pompeyo G.P., un jubilado de marcada ideología pro-rusa, solitario y muy inteligente, según los propios investigadores.

Se incautaron cincuenta objetos durante el registro

Una vez arrestado, los agentes procedieron con el registro, primero del vehículo donde no encontraron nada relevante y después, de la propia vivienda donde, por el contrario, «incautaron del orden de cincuenta objetos». Así lo acreditaban desde despacho Herreroalegre Abogados que atendió al detenido durante la diligencia de entrada y registro iniciada a partir de las 9:00 horas, cuando uno de los abogados de guardia fue alertado por el juzgado.

Durante más de siete horas se prolongó el registro de un piso de apenas tiene 42 metros cuadrados. A pesar de la aparente normalidad de la vivienda, lo cierto es que allí, tal y como relataban desde Herreroalegre Abogados, los agentes pudieron encontrar mucha iconografía vinculada con causas revolucionarias de ideología izquierdista.

«Se llevaron dos posters de La Pasionaria que tenía en un armario de su dormitorio, ejemplares del diario 'Gramma' del Partido Comunista Cubano, ejemplares de periódicos que en la portada tenían referencias a ETA y varios objetos con motivos comunistas como un marco con un relieve de la imagen de Lenin», apuntaban. Pero además, los agentes también fijaron su mirada en otros elementos del domicilio que, de un modo u otro, podrían relacionar al detenido con el envío de las cartas. A este respecto, «se llevaron pinceles, lápices y pinturas, una prensa para hacer copias de llaves, tubos de hierro, taladros, y una amoladora que decía que utilizaba para pulir materiales».

No se olvidaron tampoco del instrumental tecnológico, pues de acuerdo con el Ministerio del Interior, Pompeyo tendría significativos conocimientos técnicos e informáticos. Así, los agentes también incautaron «un dron, una cámara de fotos y una cámara de vídeo, su teléfono móvil, varios 'pen drives' y varias tarjetas de memoria». Material explosivo per se no encontraron, pero según Herreroalegre Abogados, sí hallaron «una pequeña pieza de hierro que el inspector del TEDAX comentó que podría servir como detonador o algo similar».

El registro fue largo, pero la actitud de Pompeyo, exempleado del Ayuntamiento de Vitoria, fue marcadamente impasible, «como si no fuera con él la cosa», explicaban. No obstante, se mostró colaborativo, aportaba las explicaciones que los investigadores le requerían, aunque también reconocía con tranquilidad que no iban «a encontrar nada». Los agentes de la Policía Nacional, por su parte, según explicaban desde el despacho de abogados, «se portaron excepcionalmente bien con él: le preguntaban si tenía hambre o sed, si se encontraba bien o si se quería sentar».

Finalmente, a las 16:26 Pompeyo atravesó junto a los agentes el portal de su edificio, ubicado en un barrio obrero de la ciudad. Rápidamente fue introducido en un Seat blanco que le trasladaría hasta Madrid donde el Juzgado Central de Instrucción número 4 le tomará declaración este viernes, 27 de enero.