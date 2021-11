El Rey reivindica en Barcelona la independencia del poder judicial

El rey Felipe VI ha reivindicado este lunes en Barcelona la independencia del poder judicial español. «Independencia e imparcialidad. Nuestra norma fundamental subraya esta garantía en su artículo 117 cuando establece que la justicia se administra por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», ha afirmado en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces de la LXX promoción.

El Rey ha cerrado filas con el poder judicial y éste ha hecho lo propio con el Jefe del Estado, en plena polémica por los choques entre el poder Ejecutivo y el judicial en torno a los nombramientos de la nueva cúpula del CGPJ, que no se acaban de producir. En el acto, estaban presentes el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, la ministra de Justicia, y el fiscal general del Estado, entre otros. Por parte de la Generalitat, no acudido ningún miembro del Gobierno autonómico. Esta tarde, en cambio, en un acto de la patronal Fomento, sí está previsto que coincidan Felipe VI y Pere Aragonès. «La nuestra, una sociedad plenamente democrática como es la sociedad española, solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un mecanismo independiente y neutral», ha asegurado.

El jefe del Estado ha situado el poder judicial como una «institución primordial» y «esencial» del Estado de Derecho y uno de los «pilares fundamentales de la democracia». «El sistema judicial se erige como medio de resolución de conflictos», ha afirmado en Barcelona en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces de la LXX promoción de la carrera judicial. Un acto habitualmente presidido por el Rey en la capital catalana, donde está ubicada la escuela judicial. El acto ha concluido con un «viva el Rey» del público.

El año pasado, no obstante, el Rey no acudió a la ceremonia, después de que el Gobierno no lo considerara oportuno, lo que provocó un choque entre el poder judicial, organizador del acto, y el Ejecutivo. El Gobierno argumentó riesgo de disturbios en Barcelona por la visita del monarca, que coincidía unos días antes con el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O y se esperaba también que se conociera la sentencia de condena al entonces president de la Generalitat, Quim Torra. La ausencia del Rey se interpretó como una cesión del Gobierno a las fuerzas independentistas.

De hecho, el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha destacado en su discurso la «enorme fuerza simbólica» de que el Rey estuviera hoy presente. Su presencia tiene «un profundo significado constitucional», ha afirmado. Lesmes ha recordado que la Constitución proclama en su artículo 117 que la justicia «emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». La justicia, ha añadido, se administra en «nombre de quien simboliza la unidad y permanencia de nuestro Estado, conjugándose en la fórmula constitucional las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación», ha asegurado. Según Lesmes, los jueces ayudan a las personas a convivir en libertad. «Procuramos la paz colectiva y aseguramos la convivencia a través de la aplicación de las leyes, asegurando la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho», ha rematado.