Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos I a su llegada este sábado a El Pardo. Efe

Reencuentro entre el Rey y su padre en el almuerzo familiar que se celebra en El Pardo

Juan Carlos I, que fue el gran ausente del 50 aniversario de la Monarquía, ha llegado directo desde Abu Dabi y cogerá un avión de vuelta en cuanto termine la comida

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

El palacio de El Pardo se ha convertido en el centro de reuniones de la familia Borbón para las celebraciones privadas. Este sábado, cuando se ... cumplen 50 años de la proclamación de Juan Carlos I, abrirá sus puertas para un almuerzo privado que reunirá a sus los reyes eméritos sus hijos, nietos, sobrinos y miembros de la Casa Real griega. Don Juan Carlos, que no estuvo ayer en el acto institucional organizado en el Palacio Real, se encuentra ya en El Pardo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  2. 2 Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  4. 4 Tranquilos, aquí está el líder
  5. 5 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  6. 6 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»
  7. 7 Noria del tiempo en Canarias: la Aemet avisa de la vuelta al calor antes de la irrupción del chorro polar
  8. 8 La Justicia vuelve a avalar que apartamentos turísticos no pueden ser vivienda vacacional
  9. 9 Investigan como violencia vicaria una posible sustracción de un menor desde Gran Canaria a Málaga
  10. 10 McBurnie, el guerrero escocés que aún late en amarillo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Reencuentro entre el Rey y su padre en el almuerzo familiar que se celebra en El Pardo

Reencuentro entre el Rey y su padre en el almuerzo familiar que se celebra en El Pardo