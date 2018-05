Rajoy baraja prolongar el 155 en Cataluña

El Gobierno mantendrá así el artículo 155 de la Constitución al no avalar la lista de consejeros que pretende nombrar el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, al incluir a dos presos y dos fugados, afirma el periódico El País en su edición nacional. Si Mariano Rajoy no autoriza la publicación oficial del Gobierno catalán este no será efectivo y, por tanto, no existirá. Según este rotativo esta va a ser la respuesta “a la provocación” de Torra que, según La Moncloa, busca “la confrontación con el Estado”. Mariano Rajoy conversó este sábado con Pedro Sánchez y Albert Rivera para hacerles partícipes de su decisión.

Entre los miembros del nuevo gobierno catalán hay dos encarcelados, Josep Rull y Jordi Turull (en prisión preventiva procesados por rebelión y malversación), y dos fugados, Lluís Puig (procesados por desobediencia y malversación) y Toni Comín (malversación y rebelión). Para el Gobierno esta propuesta es “una provocación”, que no va a tolerar. Si Torra mantiene “la confrontación con el Estado”, no habrá levantamiento del artículo 155 de la Constitución toda vez que este solo dejará de tener vigencia cuando se

forme un nuevo Gobierno y su composición se publique en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió ayer al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que rectifique y siga aplicando el artículo 155 de la Constitución para hacer frente al nombramiento como miembros del nuevo Gobierno catalán de dos exconsellers en prisión y otros dos huidos de la Justicia española. «Así no se puede levantar el 155», ha subrayado Inés Arrimadas.

Por su parte el líder del PSC, Miquel Iceta, considera como un «grave error» la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de incorporar como miembros de su nuevo Govern a dos exconsellers en prisión y otros dos que se encuentran huidos en Bélgica. Por su parte el presidente deñ PP catalán, Xavier García Albiol, ha afirmado que la decisión de Torra es un mensaje «de la voluntad de seguir instalados en la bronca, el conflicto y la provocación».

Según la agencia EFE el pl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo ayer sendas conversaciones telefónicas con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, para trasladarles su intención de estudiar la viabilidad del Govern propuesto por Quim Torra y mantener mientras tanto el 155.

El líder socialista, en una entrevista que publica hoy La Razón, asegura que apoyará que el Gobierno rechace el nombramiento como consejeros de personas en prisión o huidas en el extranjero y que, en consecuencia, mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Por su parte, Rivera ha venido insistiendo en la necesidad de mantener también el 155 por la actitud de Torra.

El president, en otra entrevista que publica El Punt-Avui, defiende la «restitución» de los exconsejeros y considera «inimaginable» que el Estado no levante el artículo 155 ya que cree que, de no hacerlo, «infringirá el decreto aprobado» y provocará una «crisis institucional de dimensiones considerables