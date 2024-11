Ampliar Javier Hidalgo antes de comparecer en la Audiencia Nacional. EFE

El PP vuelve a citar a Hidalgo a la 'comisión Koldo' tras acusar a Interior de «boicotear» su localización El ex CEO de Globalia, cuyo paradero es desconocido, no estaba citado este jueves en el Senado pero no se presentó