El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. EFE

Vox sigue «a la espera» del candidato del PP en Valencia, pero prioriza «políticas y no sillones»

El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, sitúa como suelo de un posible acuerdo el pacto presupuestario alcanzado con Mazón

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:51

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que a su partido «le da igual» el candidato que proponga el PP, pero ... que aun así, están «a la espera» del nombre del sustituto de Mazón para desde ese momento comenzar a «explorar la disposición del candidato para acordar esas políticas que permitan acelerar esa reconstrucción de Valencia».

