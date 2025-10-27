Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Consejo de Gobierno, en directo: el portavoz, Alfonso Cabello, da cuenta de los acuerdos adoptados por el Ejecutivo
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EP

El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

La mayoría de encuestados prefiere que dimita o convoque elecciones. Catalá es la preferida para sustituirle

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:52

Comenta

La mayoría de los valencianos cree que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debería de presentar su dimisión. Así lo refleja la encuesta elaborada ... por GAD3 cuando se cumple un año de la dana que arrasó media provincia de Valencia. Con todo, la peor noticia para el también líder del PP valenciano es que el desgaste de su imagen es también mayoritario entre los votantes de su partido. El 61% también cree que debería dejar el cargo y sólo el 15% considera que debería de volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Generalitat.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por lo que llega a dos de las islas: «Muy fuertes»
  2. 2 Abascal, recibido con gritos de «presidente, presidente» en el Círculo Mercantil
  3. 3 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  4. 4 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  5. 5 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  6. 6 Muere Juan Jesús Doreste Aguilar, responsable del departamento de Formación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
  7. 7 La Aemet avisa de un cambio de tendencia en Canarias a partir del martes
  8. 8 «No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»
  9. 9 Anticorrupción ve «inexplicable» la «falta de control» del Gobierno sobre Fundación Siglo XXI
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 27 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir

El 61% de los votantes del PP cree que Mazón debería dimitir