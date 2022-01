ERC vincula su apoyo a la reforma laboral a la mesa de diálogo

Esquerra eleva la presión sobre el Gobierno a tres días de la votación para la convalidación de la reforma laboral. La formación republicana ha supeditado este lunes su eventual apoyo al proyecto pactado por el Ejecutivo central con los sindicatos y la patronal a la convocatoria de la mesa de diálogo sobre Cataluña. Esta reunión está en estos momentos aparcada y sin fecha, después del adelanto electoral en Castilla y León y como consecuencia de la pandemia y la crisis en Ucrania.

'El Periódico' avanza este lunes que el Gobierno ha decidido retrasar el próximo encuentro, que sería el tercero en dos años, como mínimo a la primavera de este año, dependiendo también de si hay adelanto en Andalucía. A ERC no le consta el aplazamiento, pero ha aprovechado la negociación de la reforma laboral, en la que el Gobierno se la juega, para intentar obtener avances en el proyecto estrella del Govern Aragonès para esta legislatura, la mesa, y ha exigido a Sánchez que fije una nueva fecha «cuanto antes». Los republicanos, que sienten la presión de sus socios de Junts, que les recuerdan casi a diario que las conversaciones con el Ejecutivo central para buscar una salida al laberinto catalán están abocadas al fracaso, apremian al Gobierno para que desbloquee la convocatoria y le dote de un «contenido», una «agenda» y un «orden del día». Y no dudan en vincular la convocatoria de la mesa a la negociación con la reforma laboral, aunque la formación independentista no lo hace de forma tan explícita como en la negociación de los Presupuestos.

ERC se mantiene en su posición de que a día de hoy no puede apoyar el texto gubernamental, pues a su juicio se queda corto respecto a la derogación prometida en un principio y además a su entender el Gobierno se cierra en banda a poder mejorarlo. «El Gobierno no se mueve» y está «enrocado», ha lamentado la secretaria general adjunta de Esquerra Marta Vilalta. Esta quietud del Ejecutivo, según la opinión de los republicanos, se refleja también en su negativa a convocar la próxima reunión de la mesa de diálogo. ERC advierte de que todas las negociaciones van en paralelo. Hay vasos comunicantes. «La mesa tiene que avanzar para que avance todo lo demás», ha advertido. Los republicanos hablan de un «marco global» y recuerdan a Pedro Sánchez que si se «arremangan» en cuestiones sectoriales como los Presupuestos Generales del Estado o un eventual apoyo a la reforma laboral es para que la resolución del conflicto político pueda «avanzar». Y solo puede hacerlo si se convoca la próxima reunión. No obstante, ERC ha aclarado que no tiene constancia aún de que el Gobierno haya decidido aplazar la convocatoria de la mesa más allá de febrero y marzo, si bien ha reclamado al presidente Sánchez que no «busque excusas» para enfriar el diálogo y cumpla con su compromiso de «encauzar el proceso de negociación». «Insistimos, reclamaos y exigimos» una reunión inmediata del foro entre los dos ejecutivos, según Vilalta.

La próxima cita entre el Gobierno y la Generalitat debía celebrarse en el mes de enero, según la previsión inicial. Luego se habló de que el encuentro tuviera lugar a principios de año, sin precisar el mes. La última estimación, según El Periódico', es el mes de abril, antes de la Semana Santa, pero ya después de que el Gobierno celebre la conferencia de presidentes autonómicos en la isla de La Palma, en la que quiere que estén todos los presidentes, incluido Pere Aragonès. Los comunes han reforzado este lunes la idea de que el Gobierno ha optado por aplazar la mea con el Govern. «El problema es que tenemos un calendario electoral que no ayuda», ha reconocido Gerardo Pisarello en RTVE.

ERC advierte además al Gobierno de «consecuencias» si acaba aprobando la reforma laboral con Ciudadanos. «Veremos si es una decisión puntual o estratégica», ha aviado Vilalta. «Si ellos no se mueven y nos quieren imponer un acuerdo sin margen de mejora, nosotros no estaremos», avisa la formación independentista, que tiene 13 diputados en el Congreso. »Nosotros estaremos si hay posibilidad de negociar y posibilidad de llegar a acuerdos, hacerlos públicos y de mejorar derechos laborales. Si no, que pacten con la derecha, con Cs y con el 'establishment', que parece que es ya lo que tienen hecho«, ha señalado. «ERC quiere ser útil en la resolución del conflicto y en el día a día. Si todo avanza, tiene sentido», ha rematado.