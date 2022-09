La victoria de Meloni da oxígeno a Vox en medio del culebrón Olona

Vox trata de volver a la normalidad y aprovechar la victoria de la ultraderechista Giorgia Meloni en las elecciones italianas importancia para superar la crisis que ha revolucionado la formación como nunca lo había hecho en sus 9 años de historia: el culebrón Olona. El portavoz nacional, Jorge Buxadé, ha reivindicado hoy la fortaleza de Vox y ha lanzado una advertencia al ser preguntado por un hipotético nuevo proyecto de la exdiputada que compita: «Si alguna vez Vox deja de ser alternativa social y patriótica, nosotros mismos desmontaremos esto».

Un mensaje con un aroma incluso electoral con el que los dirigentes de Vox quieren mostrar que «la única alternativa real» al Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo su proyecto político. El portavoz de la formación también ha cargado contra las encuestas y ha asegurado que ya avisó antes del comienzo del verano que los ataques a los de Santiago Abascal se recrudecerían a partir de entonces.

Buxadé cree que detrás de todo lo acaecido con Olona se esconde «una verdadera voluntad» por socavar la voluntad de Vox. «La intención de consolidar ese bipartidismo y evitar que España siga el camino del resto de Europa es evidente», ha asegurado tras elogiar a la que será nueva ministra italiana y decir que esta no ha cambiado ni un ápice en los planteamientos que defendía meses atrás.

Olona, por su parte, ha insistido hoy en lo que ya anunció el pasado viernes. Su futuro se esclarecerá en mayo, cuando las elecciones autonómicas y municipales diriman si Vox puede realmente competir en las generales de 2023. Y aunque vuelve a descartarlo a día de hoy, también asegura contar con la financiación necesaria para ello. Esta misma tarde volverá a protagonizar un encuentro en Sevilla con Mario Conde, con el que ya se fotografió días atrás.

El fin de semana tampoco ha propiciado que la batalla entre la dirección nacional y la que fuese candidata a la Junta de Andalucía se detuviese. De hecho, Olona aludía este sábado en tuiter a unos audios de dudoso gusto sobre su persona y decía lo siguiente: «Como imaginaba que Festival Viva tendría la tentación de borrar el tuit, que acredita la vinculación directa del partido con @espanacamarada, aquí está el pantallazo. O paráis o entro con su identidad y de dónde recibe la financiación. No es amenaza. Pero voy a defenderme».

Y antes había dejado claro los vínculos de la cuenta a la que hacía referencia con la formación. «Lo peor no es el contenido del audio. Lo vomitivo es que se use a uno de los niños del partido para hacer el trabajo sucio de los mayores. Los españoles a quienes tanto he defendido y seguiré defendiendo no van a tragar con esto. Qué poco les conocéis».