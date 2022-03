Unidas Podemos asume el revés a cambio de intentar amarrar al escudo social

Unidas Podemos no comparte el volantazo que Pedro Sánchez ha propinado a la postura histórica de España frente al contencioso del Sáhara. De hecho, reconoce no haber estado al tanto de la carta a Mohamed VI que ha escenificado este cambio. Una nueva discrepancia en público –la tercera en apenas diez días tras el envío de armas a Ucrania y al aumento del gasto en Defensa– que vuelve a exhibir las costuras de la coalición, esta vez, en un asunto que ha sido durante décadas bandera de la izquierda. «El Gobierno no puede apoyar ninguna medida contraria al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui», defendió ayer el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista.

En las filas moradas reconocen que el cambio de postura «no es menor» y que resulta «preocupante» pero están dispuestos a tragarse el sapo a cambio de intentar amarrar el escudo social. «No es momento de mostrar nuestras discrepancias en público», advierten fuentes del grupo confederal.

El revés ha servido además para engrasar la maquinaria interna y que Yolanda Díaz vuelva a coordinarse con la dirección de Podemos para remar en una misma dirección aparcando las disputas internas por el futuro de su proyecto político. El objetivo compartido es el de forzar un paquete de medidas en el decreto que se llevará el 29 de marzo al consejo de ministros para responder a las consecuencias económicas de la guerra. «Lo que tenemos que hacer es ampliar el escudo social para paliar los efectos que de la guerra de Ucrania», esgrimió la portavoz estatal Isa Serra.

Chantaje alauí

El malestar por el cambio de postura sobre la excolonia española es compartido por el resto de socios parlamentario de Sánchez. «El PSOE ha canjeado principios», lamentaba en su cuenta de Twitter el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. «España no puede caer presa del chantaje de la monarquía marroquí», expresó, por su parte, el líder de Más País, Iñigo Errejón.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, avanzó que su formación «no va a dar su apoyo» a ninguna propuesta para la resolución del conflicto del Sáhara que no vaya en la dirección de respetar «la libre decisión del pueblo saharaui». El dirigente nacionalista se apoya en las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la región y alerta de que «no es el momento de innovar» sino de «cumplir la legalidad internacional»