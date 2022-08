Feijóo: «España no se va a rendir ante Sánchez y nosotros tampoco»

«España no se va a rendir ante Pedro Sánchez y nosotros tampoco». Alberto Núñez Feijóo ha denunciado el intento del Gobierno de aislar al PP y no querer pactar con él nada salvo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «Ha renunciado a pedirle los votos al PP, porque no los quiere o porque Bildu, Podemos o ERC no le dejan», ha aseverado en una rueda de prensa tras el comité de dirección.

El dirigente gallego ha lemantado que «no hay una sola decisión estratégica, una votación», que sea fruto de un diálogo con el principal partido de la oposición, y lo único que al presidente del Gobierno le interesa del PP es sacar «adelante lo que no puede sacar con EH Bildu», cuando hay situaciones como la política inflacionista, la política energética, la política exterior requeriría, a juicio de Feijóo, de un diálogo y acuerdos de estado, que el Gobierno rechaza «porque quiere aislar al PP».

Feijóo ha avanzado este lunes algunas medidas del plan de ahorro energético que los populares están ultimando ante el anuncio del Gobierno de impulsar un plan de contingencia de mayor calado que el real decreto ley convalidado la semana pasada en el Congreso. Según ha precisado el dirigente gallego, el Ejecutivo ha citado al PP y al resto de grupos parlamentarios para abordar esta cuestión el próximo jueves.