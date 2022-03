La UDEF reitera que Monedero emitió una factura «falsa» pero acredita sus trabajos Los investigadores mantienen sus sospechas ante el juez del 'caso Neurona', pero no han podido demostrar que esos servicios fueran abonados por terceros o con fines ilícitos

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha reiterado en un informe remitido al juzgado que instruye el caso Neurona, la investigación sobre la financiación de Podemos, que Juan Carlos Monedero emitió una factura «falsa y elaborada ad hoc» con el objetivo de «enmascarar el verdadero motivo» por el que percibió 26.200 euros de la consultora mexicana por unos servicios prestados en 2018.

El informe de 41 folios señala que de los cuatro correos electrónicos aportados por el cofundador de la formación morada no se ha podido acreditar su labor de consultoría a Neurona y que, por tanto, el importe cobrado no corresponde al concepto manifestado. Monedero figura como investigado por una factura emitida el 30 de diciembre de 2018 por valor de 30.000 dólares en concepto de 300 horas de consultoría presencial en Buenos Aires, México y Colombia.

Los investigadores dicen que «no ha sido posible constatar ni la realidad de las fechas de los correos ni el contenido de los archivos adjuntos». Señalan, además, que Monedero «se negó» a aportar los correos cuando en realidad lo hizo de forma voluntaria, según consta en un escrito. Estos 'mails' se enmarcan entre el 29 de diciembre de 2018 y el 13 de enero de 2019.

Viajes y factura

En uno de ellos se recoge el asunto «Factura 2018» e incluye los viajes a estos países, «siendo estos términos coincidentes con el concepto de las 300 horas de consultoría presencial». No obstante, los agentes afirman que este documento no podría ser considerado idóneo ni acreditativo de los servicios prestados a Neurona, la empresa que poco después fue contratada por Podemos para la campaña de las generales de 2019 y percibió 363.000 euros computados como gasto electoral, según denunció el Tribunal de Cuentas.

No obstante, el informe de la UDEF sí acredita que hubo trabajos realizados por Monedero, que los viajes en avión se realizaron en las fechas previstas y que existe una factura de 31 de diciembre de 2018, por lo que no estaría hecha «ad hoc» como reiteran los investigadores policiales. En última lugar, la unidad no han podido acreditar que esos servicios se hayan pagado por terceros y/o por cuestiones distintas a la colaboración con Neurona.