El Supremo defiende ante Bélgica la petición de Llarena para entregar a Puigdemont

El fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, ha tachado este martes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de «ilógico y absurdo» que Bélgica cuestione la competencia del magistrado del Supremo –instructor de la causa del 'procés'–, Pablo Llarena, para emitir las euroórdenes. La vista del alto tribunal con sede en Luxemburgo examina este martes el alcance de las órdenes de detención y entrega que dictó Llarena contra el exconsejero Lluis Puig –cuya entrega rechazaron los tribunales belgas–, el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Marta Rovira y Anna Gabriel por su implicación en el 'procés'.

El fiscal ha centrado su argumentación en que los jueces belgas no pueden cuestionar la competencia de Llarena para emitir la euroórden y negar la extradición basándose en ello. Ha destacado que la competencia penal la determinan los jueces españoles. Además, ha cargado contra los informes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD), en los que se basaron los jueces belgas para rechazar la entrega de Lluis Puig. El documento, dijo, no se basa en cuestiones objetivas y «no puede elevarse sobre la opinión del Supremo», que ya indicó que no existe vulneración de los derechos fundamentales, ha asegurado.

Por su parte, el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, ha defendido que Llarena usa las euroórdenes «de forma política» y que pretende encarcelar a los líderes independentistas «sin juicio, durante meses y años». Se trata, ha concluido, de «una persecución infame». «Mis representados no tienen garantías de tener un juicio justo en España. Esto tiene que acabar y tiene que acabar aquí», ha pedido a los jueces europeos.

Un caso paralizado

Llarena acudió al TJUE hace un año, después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas decidiera no enviar al exconseller de cultura Lluis Puig a España. Pidió al tribunal europeo que aclarara las razones por las que se puede rechazar una orden de detención y entrega europea, sobre todo las relacionadas con «copartícipes procesados en esta causa». Se refiere, en particular, a las euroórdenes emitidas contra Puigdemont y varios exconsellers.

Los procesos del expresidente catalán y Comín están paralizados, a la espera de que el TJUE responda a Llarena. El caso también está paralizado por la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí como miembros de la Eurocámara.

El pleno del Parlamento europeo dio luz verde al suplicatorio cursado por el TS para retirar esa protección al expresidente, pero esta decisión también ha sido recurrida por los políticos independentistas ante la Justicia europea y está pendiente de decisión.