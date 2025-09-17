Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Santiago Abascal, líder de Vox EP

El Supremo archiva la querella del PSOE contra Abascal por afirmar que «el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez»

Rechaza que el líder de Vox incurriera en un delito de odio aunque su crítica fuera en términos «descarnados o exagerados» y pide a los partidos acabar con la «indeseable» estrategia actual del «amigo-enemigo»

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:58

Fue el 10 de diciembre de 2023 en una entrevista al diario argentino Clarín. Santiago Abascal, que había viajado en aquellos días a Buenos ... Aires para la toma de posesión de Javier Milei, hizo unas declaraciones que levantaron polvareda: «Pedro Sánchez no es astuto y hábil como la gente piensa. Un político que no tiene escrúpulos tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados. [...] Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. [...] Habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo de los pies».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a 15 personas en una operación antidroga en Canarias tras la declaración de José el del Buque
  2. 2 Golpe al narcotráfico en Canarias: ¿quiénes son los detenidos de la organización presuntamente liderada por José el del Buque?
  3. 3 Hallada muerta una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Telde
  4. 4 Gran Canaria se suma este miércoles a la huelga de las guaguas interurbanas «sin pacto a la vista»
  5. 5 Libertad provisional para el joven investigado por el fuego que afectó a una menor en La Isleta
  6. 6 Colas kilómetricas en la GC-1 tras el choque de un motorista y un vehículo en plena hora punta
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 El PSOE tumba el pago a las aerolíneas de 1.200 millones por la ayuda del 75%
  9. 9 De la guagua a la bici (o al revés): Las Palmas de Gran Canaria estrena su primer intercambiador de transporte público
  10. 10 «Ojalá Miguel Ángel Ramírez pueda superar todo lo que hizo mi padre»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Supremo archiva la querella del PSOE contra Abascal por afirmar que «el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez»

El Supremo archiva la querella del PSOE contra Abascal por afirmar que «el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez»