Sumar puede ser «un quebradero de cabeza» en política exterior y el pacto con Junts un lastre

La política exterior de España afronta un 2024 entre «urnas y armas», en palabras de Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano y coordinador junto a Jorge Tamames del informe «España en el mundo en 2024: perspectivas y desafíos». Las elecciones europeas y en EE UU junto al devenir de las guerras de Ucrania y Gaza serán los grandes hitos del panorama internacional a los que deberá enfrentarse la diplomacia española.

A modo de resumen se define 2023 por «las luces de un buen desempeño en la presidencia del Consejo de la UE» pero con las sombras de la polarización política que han afectado también a los ámbitos hasta ahora relativamente respetados de la política exterior y europea». Es el legado y a la vez punto de partida para un 2024 en el que se destaca como una fortaleza la mayor por la veteranía Pedro Sánchez y su ascendente tanto en Europa como en la familia socialista internacional. Por contra, se presenta aún más pesado el lastre de la división en la política interna, lo que «puede impedir acuerdos sólidos» para defender los intereses nacionales al otro lado de las fronteras.

El informe destaca que Sumar podría «generar más quebraderos de cabeza» a lo largo de la nueva legislatura que en la anterior en asuntos «como la Agenda 2030, las relaciones con Marruecos que no terminan de normalizarse, o la cuestión palestina». Para los socialistas, la política ha sido durante los últimos cuatro años una competencia exclusiva del presidente del Gobierno y no parece que vaya a cambiar de opinión para atender las reclamaciones de sus socios en el Consejo de Ministros. A los escollos futuros se suman los pactos con el independentismo más radical que encarna Carles Puigdemont y que se considera «han hecho perder capital político al constatarse la incoherencia con respecto a la diplomacia anti-secesión desplegada por España en el pasado reciente y generar dudas relativas al respeto a la división de poderes». Lo que no se puede avanzar, se añade, es si una futura ley de amnistía tendrá impacto en la imagen exterior de España o quedará reducido a un asunto doméstico.

Trump o Biden

En lo que respecta a Estados Unidos se destaca el uso que ha hecho Sánchez de grandes eventos internacionales, como la cumbre de la OTAN de Madrid en junio de 2022, para estrechar las relaciones bilaterales. Existe una sintonía política con la administración de Joe Biden que se está desarrollando en materias como la climática y las migraciones en América Latina. Se da por hecho que esta buena relación desaparecerá en caso de una victoria de Donald Trump, aunque de darse esta situación el documento del Instituto Elcano insta a centrarse en los aspectos bilaterales que van más allá de la ideología política.

La otra gran cita con las urnas es la de las europeas de mayo. Tras comicios tocará el reparto de comisarios. Hace cinco años Sánchez impuso en unas negociaciones que llevó personalmente junto a el portugués Antònio Costa a Josep Borrell como responsable de la diplomacia europea, un peso que el Gobierno espera mantener dentro del Consejo Europeo.

Otra meta a superar será la del reconocimiento de Palestina como estado en plena invasión de Israel a la franja de Gaza. Sánchez ya ha avanzado su disposición a dar un paso al que muy pocos países de la UE se han atrevido, pero que entre la izquierda nacional recaba un apoyo mayoritario.