Los socios del Gobierno mantienen su ofensiva tras oír a la directora del CNI Los independentistas, pero también Unidas Podemos, aseguran que las explicaciones de la jefa de los servicios de inteligencia no solo no les deja más tranquilos sino que refuerzan la necesidad de una comisión de investigación y dimisiones

La comparecencia de la directora del CNI, con la que el Gobierno pretendía encauzar la enorme crisis política abierta por el supuesto espionaje con Pegasus a más de sesenta políticos, activistas, periodistas e incluso abogados independentistas, no logró sus objetivos. Los principales apoyos parlamentarios del Ejecutivo, e incluso el socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, advirtieron hoy que, lejos de tranquilizarles, las explicaciones de Paz Esteban les dejó insatisfechos y aún más inquietos.

Las mismas exigencias que Pedro Sánchez tenía ayer sobre la mesa, la creación de una comisión de investigación en el Congreso y la asunción de responsabilidades políticas (con la ministra de Defensa Margarita Robles en el punto de mira) , siguen en pie. Y a ellas se suma una nueva. Varios portavoces, incluido de nuevo el de Podemos, Pablo Echenique, reclamaron al Gobierno que desclasifique toda la documentación aportada en la comisión de secretos oficiales por la jefa de la inteligencia española.

La mayor parte de los integrantes de esa comisión -constituida la semana pasada tras una maniobra de los socialistas para sortear el veto del PP a los independentistas- se mostraron cautos, por imperativo legal, a la hora de explicar lo abordado. Pero sus pocas palabras fueron elocuentes para concluir que Sánchez no ha conseguido desactivar la bomba que amenaza con hacer saltar la legislatura por los aires.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el más explícito, argumentó que lo aportado por Esteban no va más allá de lo que ya se había filtrado a algunos medios de comunicación: que una parte del espionaje al independentismo desvelado por 'The New Yorker' «es cierto» pero que contaba con autorización judicial. «Para el resto de espiados -comentó- se plantean dos vías: una relacionada con organizaciones extranjeras y otra organismos del Estado que tuvieran capacidad de espionaje con programas del estilo de Pegasus». «Salgo tan intranquilo como demócrata como entré», concluyó.

Pero no fue el único. El portavoz del PNV Aitor Esteban, evitó hacer una rueda de prensa pero sí dejó a su salida de la reunión una advertencia en el aire: «Aún hay mucha tela que cortar». Y Echenique, remató; «Salimos más preocupados de lo que entramos y pensamos que lo que allí se nos ha contado refuerza la necesidad de que se asuman responsabilidades políticas».

La oposición respalda al Ejecutivo

Paradójicamente, solo los partidos de la oposición respaldaron al Gobierno, como ya ocurrió la víspera con la comparecencia de Robles. Aunque la portavoz del PP, Cuca Gamarra, reclamó la comparecencia de Sánchez para explicar la brecha de seguridad que, según denunció el lunes el propio Ejecutivo, permitió la infección de su móvil con Pegasus, aseguró que la intervención de la directora del CNI ante la comisión de secretos oficiales fue «más que suficiente» para dejar claro que el Estado no ha cometido ninguna ilegalidad respecto a los independentistas. La misma posición que VOX y Cs.

El portavoz del partido de extrema derecha, Iván Espinosa de los Monteros, incluso advirtió de que si el Gobierno decide tomar a la jefa del espionaje como cabeza de turco para zanjar la crisis con sus socios -como apuntan las declaraciones de varios ministros- cometerá una tropelía. Y, de paso, advirtió: «Si el señor Rufián ha dicho que en el CNI hay elementos descontrolados, demuestra precisametne que hay personas que no deberían estar en esta comisión. Porque lo que se deduce de lo que se ha escuchado ahí es que absolutamente nada se ha hecho fuera del marco normativo».