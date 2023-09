Dimite el concejal socialista Daniel Viondi tras palmear la cara a Almeida

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Daniel Viondi ha anunciado que entregará su acta tras ser expulsado este jueves del pleno del Consistorio al palmear la cara del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. «Es un violento en los plenos, no se lo voy a permitir», ha expresado el alcalde, quien ha recordado que ya fue expulsado de una comisión por decir que iba a «arrancarle la cabeza» a un diputado en la Asamblea de Madrid.

Almeida, visiblemente enfadado, le ha exigido que no le vuelva «a tocar la cara jamás» y el presidente del Pleno, Borja Fanjul, tras tres avisos, le ha expulsado de la Cámara.

Tras ello, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha exigido a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que pida el acta de concejal de Viondi porque su comportamiento es «incompatible con la condición de concejal», que le expulse y le suspenda de militancia.

«No puede haber amenazas de violencia porque sino no podremos contraponer ideas. Tenemos que ser ejemplares en nuestro comportamiento», ha destacado Carabante, quien ha asegurado que no cabe en el Pleno la actitud «amenazante, violenta y macarra».

Los socialistas reaccionaron con rapidez y el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, pidió a su concejal que entregara su acta tras ser expulsado del pleno. Así lo trasladó el también portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid ha remarcado en sus redes sociales que su partido es «respeto y educación siempre», porque «fuera de eso no se construye ni se avanza nada».

«Pido disculpas en nombre de mi partido al señor Almeida por lo sucedido en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid», ha añadido Lobato, quien ha explicado que para dar «ese buen ejemplo» se le ha reclamado que entregue el acta del concejal para que el partido «tome las decisiones correspondientes».

Almeida ha recibido el apoyo de destacados miembros de su partido, empezado por el de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. «Ya sabes que tienes a todo el PP contigo. Un fuerte abrazo, Alcalde», ha escrito el presidente de los populares en sus redes sociales.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, quien ha lamentado que «hoy el bochorno ha tocado en Madrid». «No hay institución en la que el PSOE no pierda los papeles», ha denunciado la portavoz parlamentaria, quien también ha exigido la dimisión de Viondi o, si no, ser expulsado por el partido. «Las amenazas y la violencia no tienen cabida en democracia. No nos van a callar», ha añadido.

Día de tensión

La jornada de ayer dejó otro momento de descortesía política que evidencia la tensión que se vive en estos momentos. Por la mañana, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, de Vox, fue la única autoridad que no estrechó la mano a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, antes de participar en un evento organizado este jueves en Zaragoza con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. También le negó el saludo a la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam

Antes de ocupar este puesto, Fernández había realizado declaraciones como «Irene Montero solo sabe arrodillarse para medrar».