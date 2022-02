El soberanismo evita de momento retirar el acta a Juvillà El Parlament aprueba mantener el escaño del dirigente de la CUP mientras no comprometa a los funcionarios

El independentismo sigue amagando con la desobediencia en el caso de Pau Juvillà, pero ya ha asumido que deberá suspender al dirigente de la CUP. Las fuerzas secesionistas, junto a los comunes, decidieron este miércoles mantener el escaño del diputado de la CUP, condenado por desobediencia a una pena de inhabilitación. La Junta Electoral ha exigido la retirada del escaño del anticapitalista antes de mañana.

Así, ERC, Junts, la CUP y los comunes aprobaron un dictamen en la comisión del estatuto del diputado, que defiende mantener el escaño de Juvillà, aunque el documento no concreta si conserva el sueldo y el derecho a votar en los plenos. Los soberanistas se comprometen además a no poner en riesgo a los empleados de la Cámara, lo que de facto supone reconocer que no pueden oponerse a la retirada efectiva del acta cuando sea ejecutada por los funcionarios. Tratan de ganar tiempo hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por Juvillà, que se ha apartado momentáneamente de la política porque padece un cáncer.