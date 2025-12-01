El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo'

El PP mueve ficha y citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión que investiga en el Senado la 'trama Koldo' ... . Un paseíllo que tendrán que hacer también Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, quien en una entrevista este lunes en 'El Mundo' acusa a Cerdán de «dar un cheque en blanco» a su padre en nombre de Pedro Sánchez, y el que fuera director adjunto del gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, después de que haya sido citado judicialmente por el 'caso Leire Díez'. «El sanchismo va a empezar a cantar», afirmó el secretario general, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

Los populares consideran al exsecretario de Organización del PSOE una «pieza clave» de la trama de corrupción que atraviesa la columna vertebral del Gobierno y quieren que explique, entre otras cosas, las supuestas mordidas que cobró por amaños en contratos en obra pública y los ofrecimientos que habría hecho a Ábalos para que abandonase el escaño cuando saltó el escándalo y que el exministro desoyó para pasarse al Grupo Mixto. «Así se las gastan para evitar que cuente todo lo que sabe», denunció Tellado, que cargó contra el «espectáculo lamentable» que ha llevado a tres de los cuatro miembros del clan Peugeot a la cárcel.

En la dirección del PP ven a Sánchez «acorralado» por los suyos y se jactan de que mientras su círculo más íntimo entra en Soto del Real, los españoles se echan a la calle para exigir que se eche el cierre a esta «etapa negra» como demostró la manifestación convocada este domingo en el Templo de Debod y a la que acudieron 80.000 personas, cifra que la Delegación de Gobierno en Madrid rebaja a la mitad. «Sánchez ha perdido la mayoría parlamentaria y la mayoría social», remarcó Tellado, que no descartó estrechar más el cerco contra el presidente y citar a su mujer Begoña Gómez en el Senado. «Tiempo al tiempo», dijo.

Los populares creen que el tiempo les ha dado la razón con las citaciones que han hecho en la comisión Koldo y no acelerarán nada. Mientras el Gobierno se descompone por la corrupción en Génova insisten en que seguirán combatiéndole «en las instituciones y en las calles», sin descartar futuras concentraciones. También plantarán batalla en las urnas, a menos de tres semanas de que los extremeños tengan que elegir a su futuro Gobierno autonómico, donde dan por hecho una victoria «clarísima» de María Guardiola. En marzo lo harán los castellanoleoneses y en junio como muy tarde los andaluces. En Aragón, los tambores electorales empiezan a sonar con fuerza.