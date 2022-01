La segunda sentencia de los ERE condena a dos exaltos cargos de la Junta

La segunda sentencia del caso de los ERE condena a dos exaltos cargos de la Junta y absuelve a otros tres expolíticos procesados. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha impuesto siete años y un día de cárcel al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, y a cuatro años y un día de prisión al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez por las subvenciones irregulares concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

En esta pieza separada de la macrocausa en la que hace más de dos años fueron condenados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Fernández y Marques son condenados como autores de sendos delitos continuados de prevaricación y sendos ilícitos de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos.

En esta segunda sentencia sobre los ERE, que consta de 332 páginas, el tribunal absuelve al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá de delitos de prevaricación y falsedad; al ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera de delitos de prevaricación, malversación y falsedad, y al ex director general de IFA-IDEA Miguel Ángel Serrano de los delitos de malversación y prevaricación. La sala, además, declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.