Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 14 de noviembre de 2025
La secretaroa de los sobres de Ferraz, Celia Rodríguez comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. R. C.

La secretaria de los sobres de Ferraz: gastos "genéricos" sin posibilidad saber de quién

Celia Rodríguez confesó al juez que no se «podía saber» de quién eran los gastos que se pagaban de forma «genérica» y metió en los tejemanejes a la mujer de Koldo

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:32

Son las diez de la mañana del 29 de octubre de 2025. Celia Rodríguez, la que fue secretaria de José Luis Ábalos y luego de ... Santos Cerdán, comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente. Como horas después ocurriría con el interrogatorio del exgerente del PSOE Mariano Moreno, la declaración de esta trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, es muy confusa. Lo único claro es que la caja era un descontrol, en el que era imposible saber qué gasto correspondía a quién.

