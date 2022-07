Sánchez sale del debate de la nación aún más atado a sus socios

Pedro Sánchez mostró el martes, con la orientación de su discurso en el debate sobre el estado de la nación, los pilares sobre los que hará pivotar la larga campaña para las elecciones de 2023, que comenzará ya en el próximo periodo de sesiones, a la vuelta de las vacaciones estivales. La suya fue un apuesta por la confrontación ideológica con el PP en materia económica, un movimiento que ha levantado los ánimos en un PSOE afligido por el varapalo electoral andaluz pero que le ata aún más a sus socios para seguir aprobando leyes y agotar la legislatura en escenario de incertidumbre condicionado por la inflación. La mayoría de ellos aplaudieron hoy su decisión, aunque no de forma acrítica.

Las idas y venidas del presidente del Gobierno en su relación con las empresas del IBEX 35, a las que ahora ha decidido plantar cara para ahormar su nuevo relato («no toleraremos que haya empresas que se aprovechen de su situación», dijo para justificar los nuevos impuestos a energéticas y entidades financieras) han sido ya tantas que sus principales aliados parlamentarios son cautelosos a la hora de echar las campanas al vuelo. La cuenta atrás para el nuevo año electoral, además, corre para todos y ninguno está dispuesto a aparecer como mera comparsa a su servicio. Quizá el más explícito fue el mismo martes el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que en vísperas de la reunión entre Sánchez y Aragonés, este viernes, sigue marcando distancias, pero no fue el único.

«Los españoles necesitan creer», dijo Joan Baldoví, de Compromís. «Este es el camino en el que nos van a encontrar. Pero es necesario que los cambios lleguen a la vida cotidiana y no quedarse a la mitad, es necesario control de precios en sector energético y del alquiler porque si no pueden acabar repercutiendo en aquellos a quienes se quiere proteger», dijo el líder Más País, Iñigo Errejón. «No necesitamos únicamente medidas paliativas que alivien la dura situación de los sectores más golpeados y vulnerables, sino medidas estructurales que comiencen a cambiar de raíz el sistema depredador de personas y del planeta en el vivimos», añadió también la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua.

El PNV, quizá al aliado habitual que menos simpatiza con los anuncios del presidente, no solo le echó en cara que hay ido por libre en lugar de «pararse a reflexionar y anunciar unos objetivos previamente pactados con todos los grupos que necesita para finalizar el mandato». La relación de los nacionalistas vascos con el mundo empresarial está a años luz de la que puedan tener otros socios y Aitor Esteban, su portavoz, advirtió de que los sectores del «tejido económico e industrial» son «muy delicados» y el diálogo es «imprescindible» si no se quieren poner en riesgo inversiones público-privadas necesarias para la transformar el modelo económico. Pero sobre todo avisó a Sánchez de que la estrategia de llevar a la cámara iniciativas no pactadas se le puede volver en contra de cara a un próximo mandato: «El 'no tenéis alternativa a mí' como argumento no genera ni ilusión ni fuerza ni adhesión porque. en realidad, el que no puede permitírselo es usted, y no hace que los socios se sientan motivados».

Gestión contaminada

El PNV, Bildu, ERC, el PDeCAT o el BNG también aprovecharon la ocasión para reprochar al jefe del Ejecutivo que no haya afrontado además el debate territorial. La paradoja es que, aun así, tanto a ojos del PP, que se apresta a sacarle partido, como de algunos barones del PSOE, preocupados por su impacto de cara a las próximas autonómicas, su gestión queda de alguna manera contaminada por las alianzas con los republicanos catalanes y los independentistas vascos. Mertxe Aizpurua incluyó ayer en su discurso un reconocimiento al dolor de «todas las víctimas» y reiteró el contenido de la declaración de Aiete en la que su formación admitió que el daño causado por ETA «nunca debió haberse producido», pero también impugnó la Transición y la Constitución España como« reglas de juego trucadas y perfectamente resumidas en el 'atado y bien atado'» de Franco.

García-Page lamenta que la posibilidad de un entendimiento con los populares esté hoy «más lejos que antes de ayer»

Si tras las elecciones andaluzas en las que, según el CIS, se produjo un travase del 17,6% del voto del PSOE al PP, algunos dirigentes territoriales habían hecho llegar con poco ruido su deseo de que en el último tramo de la legislatura Sánchez marcara distancias con Podemos y los socios de la investidura, mirara al centro y evitara presentarse a la elecciones con esa «tarjeta de visita», el mensaje del jefe del Ejecutivo ha sido nítido estos días en el sentido opuesto: ni romperá la coalición ni prescindirá de quienes le hicieron presidente hace dos años y medio.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no se anduvo con rodeos a la hora de expresar hoy su descontento. En una entrevista en Antena 3, argumentó que en un momento de crisis como el actual la mejor opción es «juntar fuerzas, sobre todo de grandes mayorías» y lamentó que ese gran acuerdo, que a su juicio pasa por PP y PSOE, esté hoy «más lejos que antes de ayer». «Esa es la parte negativa, no desterramos el frentismo y eso lleva a un enfrentamiento patológico», dijo.