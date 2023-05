Sánchez respalda a Marlaska frente al PNV y alega que no hay condena contra el general Espejo por el 'caso Zabalza'

«¡Hay que tener caradura!». El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, mostró hoy su indignación contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante Pedro Sánchez por el modo en el que ha defendido hasta ahora el ascenso a teniente general de la Guardia Civil de Arturo Espejo, presuntamente implicado en la muerte en 1985 de Míkel Zabalza, cuyo cuerpo apareció en el río Bidasoa. Un ascenso que también amparó el propio presiente del Gobierno en la sesión de control celebrada esta mañana en el Congreso.

La progresión de Espejo ha sido criticada no solo por la familia Zabalza los nacionalistas vascos o EH-Bildu. También el secretario general del PSE, Eneko Andueza, llegó a manifestar el pasado abril su «indignación y vergüenza» por este caso. En el Hemiciclo, Sánchez aseguró que entiende el «dolor» de los familiares del joven, a quien el Gobierno vasco reconoció oficialmente como víctima de la violencia policial, pero añadió que no existe «ninguna resolución judicial concreta» en contra del mando cuestionado y que sin ella no puede haber «condena».

«Ni los suyos le entienden. No se dan cuenta de lo paradigmático que es este caso para Euskadi -advirtió Esteban- : una persona que no era de ETA, que desaparece en una comisaría, que dicen que se ha ahogado intentando huir en un rio y que los peritos dicen que es imposible que se haya ahogado en es río; nadie vio el dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil; hay audios de Perote reconociendo que podía haberse quedado, evidentemente, por torturas y lo dicen así claramente en el cuartel, y se cierra el caso en falso porque no se quieren aportar pruebas y porque todas estas cosas están bajo secreto» ,

El portavoz del PNV, que llegó a cuestionar la «capacidad y aptitud» de Marlaska para la «función pública», reclamó que se levante el «velo» sobre este caso y que se retire la «responsabilidad de confianza» que se ha otorgado a Espejo. También ironizó sobre las largas que el Ejecutivo viene dando a la reforma de la ley de secretos oficiales que, supuestamente, tenía ya muy avanzada a principios del pasado verano. «Ahora me dirá que van a traerla a la Cámara ¿Ahora, para que ya no se apruebe?», recriminó.

Sánchez, sin embargo, no se comprometió a desatascar esa norma y se limitó a la defensa y el contraataque. Tras argumentar que en este país se ha luchado también para «perseguir la guerra sucia contra ETA», replicó que «no es de recibo pretender empañar el buen hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni por en cuestión el buen funcionamiento del Estado de derecho». «Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad».