Sánchez renuncia a buscar la foto de la unidad con los barones para el 28-M El PSOE prevé celebrar la clásica convención municipal pero asume el deseo de los líderes territoriales de despegarse del Ejecutivo y no hará convención autonómica

No habrá una foto conjunta de todos los barones socialistas con Pedro Sánchez en vísperas de las elecciones del 28 de mayo. Al menos, por ahora. El PSOE tiene intención de celebrar en abril, como suele ser habitual en los prolegómenos de la campaña para los comicios locales y autonómicas, una convención municipal pero en esta ocasión no ha programado una cumbre autonómica. La portavoz de la ejecutiva, Pilar Alegría, explicó este lunes que han sido los propios líderes territoriales los que han preferido que así sea.

La última vez que Sánchez reunió a todo el poder territorial del partido fue el pasado septiembre en Zaragoza. Lo hizo, precisamente, para dar el banderazo de salida a un nuevo curso político con una imagen de unidad interna que hace apenas cinco años habría sido impensable y para exhibir músculo (el PSOE gobierna en 9 de las doce comunidades en las que habrá elecciones este año y cogobierna en una), pero a los pocos días, esa imagen saltó por los aires.

El primero en desmarcarse fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. No solo cuestionó en una entrevista que el presidente del Gobierno tachara de «insolvente» a Alberto Núñez Feijóo sino que, sobre todo, alertó de los riesgos de ir a las próximas elecciones de la mano de Podemos, ERC, Bildu. Poco después, el valenciano Ximo Puig, que ahora ha chocado con el Gobierno por los recortes del trasvase Tajo-Segura, impulsó una reforma fiscal que también abrió una agria discusión con la ministra de Hacienda y número dos de los socialistas, María Jesús Montero, porque implicaba una rebaja del IRPF que rompía el discurso oficial del partido.

En apenas tres semanas, después de la cita en la capital aragonesa, ya quedó claro que los barones habían decidido despegarse del jefe del Ejecutivo para explotar discursos y perfiles propios y, en las últimas semanas, esa voluntad se ha percibido no solo en las intervenciones de 'díscolos' habituales como Javier Lambán sino también en las de algunos próximos a Sánchez como el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, que, además de pronunciarse abiertamente en contra de la rebaja de las penas asociadas al delito de malversación o a favor de corregir ya la ley del 'solo sí es sí', como han hecho otros muchos dirigentes socialistas, también ha contravenido la ortodoxia interna prometiendo rebajar el IRPF al 95% de los madrileños.

Distintas ofertas

En Ferraz conciben las elecciones de mayo como una oportunidad para revalidar los resultados de 2019, cuando fueron los claros triunfadores, a fin de generar un clima favorable al PSOE para las generales de diciembre. Desde esa óptica, están dispuestos a aceptar, según apuntó Alegría, que los aspirantes se tomen sus licencias. «S omos un partido plural, diverso, va a haber elecciones en múltiples territorios y cada candidato establecerá distintas ofertas electorales. Por supuesto -añadió- hay un coordinador y toda la colaboración que demanden se les va a prestar«.

La portavoz socialista aseguró además que Sánchez, que el próximo sábado protagoniza un acto en Sevilla, hará campaña en todas las comunidades y con todos los candidatos. En la dirección del partido quitan hierro a que no se celebre una convención autonómica y aseguran que no es la primera vez. Es cierto que no la hubo hace cuatro años, pero entonces se debió a un problema de logística. La decisión de adelantar las elecciones al 28 de abril, después de que ERC vetara los Presupuestos, complicó enormemente su organización. Ahora, habrá una convención en cada territorio.

El Comité de campaña, constituido este mismo lunes, irá en todo caso organizando las agendas. A su frente estarán el secretario de Organización Santos Cerdán y, como coordinadora del comité de estrategia, María Jesús Montero.