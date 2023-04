Sánchez reivindica la «convivencia» frente al «ruido» de los «chamanes» de la derecha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado este domingo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a los candidatos catalanes a las elecciones municipales del 28 de mayo y lo ha hecho, sacando pecho de su gestión, que a su juicio ha dado frutos tanto desde el punto de vista social como en el territorial, superando el «desgarro» en el que a su entender se encontraba España cuando llegó a la presidencia en 2018.

Los socialistas han puesto en marcha su campaña de cara a las elecciones municipales, ante unas 3.000 personas en uno de sus principales feudos en Cataluña, que les debe servir de ensayo de cara a las generales. Sánchez ha atacado a la derecha y ha defendido las últimas decisiones de su ejecutivo: sobre todo la subida de las pensiones. «Hemos llevado al BOE», ha presumido, las grandes movilizaciones y las demandas de la ciudadanía durante los años «oscuros» de los gobiernos neoliberales. «Menos mal que estamos los socialistas al frente del Gobierno», ha señalado. «Lo único que hace la derecha es el caldo gordo a los poderosos del país», ha asegurado.

Sánchez, tras su viaje a China, donde se entrevistó con el presidente chino, Xi Jinping, «ha reivindicado» el valor de la «convivencia». En 2018, cuando llegó a la presidencia, ha dicho que España era un país «desgarrado» por el 'procés' catalán y por las consecuencias socioeconómicas de años de políticas neoliberales.

El dirigente socialista ha comparado la forma en que su ejecutivo ha afrontado la salida de la crisis actual, tras una pandemia y una guerra, con la que empleó el Gobierno del PP para hacer frente a la crisis financiera de 2008. «¿Es posible superar una pandemia y en medio de la guerra crecer y crear empleo?, ¿es posible reducir la inflación y a la vez cuadrar las cuentas del Estado?, ¿se puede hacer una reforma laboral y de pensiones y preservar la paz social? Sí, es posible y lo estamos haciendo. Esa es la España de hoy», ha afirmado ante la militancia socialista en la que es a día de hoy la mayor ciudad en la que gobierna el PSC.

«Vayamos a los hechos», ha insistido, para sacar pecho de su agenda social. «Más y mejores empleos, suben las pensiones de hoy y garantizamos las del futuro, tenemos la inflación más baja y la energía más barata de Europa, se reduce el déficit y tenemos paz social. Ni todo el ruido del mundo puede ocultar la realidad. . Ni siquiera recurriendo a chamanes y telepredicadores», ha atacado al PP. Sánchez ha presentado el proyecto socialista como el garante de la paz social y territorial, como un proyecto marcado, a su entender, por la tranquilidad, el sosiego y la serenidad.

En su visita a Cataluña, no se ha referido a los últimos acontecimientos protagonizados por los dirigentes nacionalistas: la vuelta de Clara Ponsatí o la condena a Laura Borràs, sobre la que habló días atrás desde China. Sí se ha dirigido a la presidenta de Junts, Salvador Illa, primer secretario del PSC. Illa le ha espetado que no hay «excusas» frente a la corrupción y le ha recordado que nadie está por encima de las instituciones. «En España no se condena a nadie por independentista, sino que se le condena por corrupción», le ha reprochado. «Basta de desprestigiar las instituciones», ha rematado.