Sánchez pone al PSOE en modo electoral: «toca meter una marcha más»

Pedro Sánchez sigue pisando el acelerador para dejar atrás el mal resultado de las elecciones andaluzas del 19 de junio. El Comité Federal del PSOE, al que hoy ha sometido los cambios en la ejecutiva tras la dimisión de Adriana Lastra como número dos, aprobará también el calendario de primarias para elegir a los candidatos en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. La idea que es que todos estén designados antes de que acabe el año. «Toca meter una marcha más», ha arengado esta mañana en su discurso.

El jefe del Ejecutivo no ha ofrecido una explicación directa sobre las razones de la remodelación de la cúpula socialista tan solo nueve meses después de su aprobación en el 40 Congreso Federal. A Lastra, que será sustituida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el portavoz Felipe Sicilia, al que desplaza la ministra de Educación, Pilar Alegría, y Héctor Gómez, el portavoz en el Congreso, que cede el puesto al exlehendakari Patxi López, les ha dedicado un somero agradecimiento de apenas una frase; señal de que ya está en otra pantalla.

En realidad, todo el partido conocía ya los porqués de un cambio que se llevaba tiempo barruntando y que se vio precipitado por el adiós de la vicesecretaria general. En el partido pesaba hacía tiempo la sensación de que la ejecutiva necesitaba más peso político y de que los roces entre Lastra y el secretario de Organización, Santos Cerdán -ratificado ahora en su puesto- estaba perjudicando el buen funcionamiento de una maquinaria que ahora más que nunca necesita estar bien engrasada. Aunque nadie se llama a engaño. «Los cambios eran necesarios pero, obviamente, no lo arreglan todo», apuntaba hoy un dirigente a las puertas de Ferraz.

Inacción

En el Gobierno se lamentan de que su gestión y sus medidas no logran atravesar el ruido que achacan a sus socios de coalición pero también a una oposición que aprovecha la desazón que provoca una inflación implacable que merma cada día el poder adquisitivo de los ciudadanos. Sánchez no ha prometido que la situación vaya a mejorar pero ha lanzado el mensaje que tampoco se quedará de brazos cruzados. «La inacción es el error seguro. Nunca me vais a ver de perfil. No vamos a esperar a que los problemas se resuelvan solos», ha dicho.

Esa misma actitud de lucha, solo unos días después de que el barómetro CIS situara al PP por delante en intención de voto por primera vez en lo que va de legislatura, ha demandado a los suyos. «El PSOE tiene desde este momento una prioridad clara: ganar las elecciones municipales y ganar las autonómicas allá donde se celebren -ha apuntado Sánchez al final de una intervención en la que ha desgranado la posición del Gobierno frente a los incendios, el cambio climático, la crisis energética y, sobre todo, la inflación- Tenemos ganas de ganar . Sabemos hacerlo».

El presidente del Gobierno ha insistido, además, en el mensaje que viene repitiendo desde que activó su estrategia para salir del bache de las andaluzas, primero con el plan anticrisis y después en el debate sobre el estado de la nación, en el que anunció un impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca, añadido al que ya había prometido para las energéticas. «Gobernar es elegir -ha argumentado- y nosotros nunca vamos a olvidar para quién gobernamos: la clase media y trabajadora de nuestro país».

Como ya anunció la vicepresidenta Nadia Calviño, la intención es que las normas que regularán ambos gravámenes se lleven la semana que viene al Congreso de los diputados. Serán presentadas como proposiciones de ley de los dos partidos de la coalición gubernamental, PSOE y Unidas Podemos, y no como iniciativa del Consejo de Ministros para acortar trámites y agilizar su aprobación.