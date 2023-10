Sánchez pedirá a la militancia del PSOE que avale a ciegas el acuerdo con Puigdemont

El jefe del Ejecutivo deja en manos de Yolanda Díaz la entrada de Podemos en algún ministerio

Como Pilatos, Sánchez se lavó este viernes las manos en la disputa con Podemos sobre la composición del eventual Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. La formación que dirige Ione Belarra, integrada en el grupo parlamentario de Yolanda Díaz, exige la continuidad de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad y, en las últimas semanas, ha blandido el peso de sus cinco diputados -una cifra nada despreciable teniendo en cuenta la frágil mayoría que están tratando de armar los socialistas- para tratar de imponer sus demandas. Los morados siempre han dejado más o menos claro que no pondrán en riesgo la investidura, pero advierten de que su compromiso con las políticas que pretenda impulsar el Ejecutivo no será el mismo si forma parte de él que si queda fuera. En la anterior coalición del Gobierno con Unidas Podemos, el líder del PSOE acordó con Pablo Iglesias un número determinado de carteras (5) y sus competencias pero no entró a decidir los nombres, que dejó enteramente a criterio del entonces líder de la confederación de partidos de izquierdas. Esta vez, según dio a entender, tiene intención de hacer lo mismo. «No soy yo quien debe responder a esa pregunta», dijo a una cuestión específica sobre el tema. En todo caso, fuentes de Sumar y del PSOE aseguran que todavía no han entrado a negociar el reparto ministerial.