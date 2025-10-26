Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sánchez, este domingo, junto al candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. EFE

Sánchez se lanza al ciclo electoral y calienta el aniversario de la dana

El presidente se reivindica frente al PP como baluarte del Estado de Bienestar y responsabiliza a Mazón y Feijóo de la tragedia en Valencia

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:35

Comenta

Pedro Sánchez dio este domingo el pistoletazo del PSOE al nuevo ciclo electoral que se abre a nivel autonómico. Castilla y León se convertirá ... el 15 de marzo la primera comunidad en ir a las urnas y están también en el aire adelantos en Aragón y Extremadura que podrían desembocar en una convocatoria para el mismo día que diese lugar a un «superdomingo» electoral. Las tres comunidades están en manos del PP y desde Génova se confía en revalidar los mandatos de sus barones para desgastar al Gobierno de cara a la meta final: las elecciones generales que deberán celebrarse a más tardar en 2027.

