Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana

Pedro Sánchez insiste en desoír la advertencia de Junts de que ya ha perdido la mayoría necesaria para gobernar. El presidente del Gobierno aseguró ... este viernes que sigue manteniendo su intención de agotar la legislatura en 2027 y pidió a todos sus socios de investidura mantener abierto el diálogo. «Me tomo muy en serio lo que dicen pero creo que merece la pena perseverar y los resultados están ahí», defendió en una comparecencia desde Belém (Brasil), al término de la cumbre de líderes de la COP30. «España vive uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años», esgrimió.

La portavoz parlamentaria del partido que lidera Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, había reiterado apenas unas horas antes que su formación no va de farol cuando dice que el Ejecutivo no podrá contar ya con los votos de sus siete diputados y que su posición es ya definitiva; no, como ha ocurrido en otras ocasiones, 'ultimatum' que no se ejecutará si los socialistas cumplen los acuerdos pendientes. Pero Sánchez y los suyos se niegan a aceptar el divorcio. Una actitud que contrasta con lo que, en cambio, reclaman para la Comunidad Valenciana tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón.

En línea con lo que ya planteó el mismo lunes la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, y lo que, desde la mesa del Consejo de Ministros, martilleó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, Sánchez alegó que lo que pide «una amplia mayoría de la ciudadanía» no es presentar a un nuevo candidato a la investidura sino disolver Les Corts y convocar comicios autonómicos para «romper», dijo, la «mayoría negacionista» que representan PP y Vox, a la que culpó de la pérdida de 229 vidas en la dana del 29 de octubre de 2024.

«El problema no ha sido únicamente el expresidente Mazón. El problema también ha sido una mayoría parlamentaria que ha banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la Comunidad Valenciana a los efectos de la emergencia climática», adujo. «Por tanto, creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y a lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana», insistió.

Frente a ese discurso, el presidente del Gobierno ha llegado a argumentar alguna vez– lo hizo en junio, cuando se destapó el papel de su secretario de Organización, Santos Cerdán, en la trama de corrupción que afecta al PSOE-– que si él no tira la toalla y convoca elecciones es porque hacerlo abriría la puerta a la derecha y la ultraderecha y porque sería una «irresponsabilidad» frenar los «avances» que se están produciendo durante su mandato. Y en eso sigue.

Sánchez argumentó en su comparecencia en Brasil –desde donde viajará a la localidad colombiana de Santa Marta para asistir a la cumbre UE-CELAC–que España atraviesa un excelente momento en términos de crecimiento económico, de creación de empleo y de cohesión social que no se puede tirar por la borda. «Creo que todo ese esfuerzo de diálogo, de comprensión, de compromiso, de voluntad de llegar a acuerdos, de no imponer sino de construir y compartir es la receta que nos ha traído hasta aquí y es la que vamos a seguir durante los próximos dos años de legislatura», dijo.

Prórroga presupuestaria

El presidente incluso aseguró que mantiene intacta su intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, 'a priori' condenados al fracaso, aunque se cuidó de marcar una fecha. En el Ejecutivo ya admiten que, en todo caso, la tercera prórroga de las Cuentas de 2023, aprobada por otro Parlamento y otro Gobierno de coalición, en el que participaba Podemos, será inevitable porque incluso si el prometido texto llegara antes de que acabe el año, cosa que no garantizan, no daría tiempo a tramitarlo antes del 31 de diciembre.

Por si acaso, y en un intento de disuadir a Junts antes de dar un nuevo paso, este jueves, apenas unas horas después de que Nogueras anunciara enmiendas a la totalidad contra todas las iniciativas del Gobierno pendientes de toma en consideración en el Congreso, los socialistas reactivaron en la Cámara baja la tramitación de la ley contra la multirreincidencia, que, como echaba en cara la formación independentista, su proponente, estaba bloqueada desde mes de febrero. Y, en paralelo, el Ejecutivo hizo saber que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, había abordado la cuestión del uso del catalán en la Eurocámara en un encuentro con su presidenta, Roberta Metsola.

Pero los posconvergentes no se ablandan y no son los únicos que ya avisan de que esto no da más de sí. El líder del PNV, Aitor Esteban, también advirtió este viernes de que en estas condiciones agotar la legislatura es «muy difícil estética y políticamente», aunque fijó el primer semestre de 2026 como clave para que el Gobierno tome una decisión.