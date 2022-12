Sánchez y Feijóo se despiden el año entre insultos de golpista y vendido al independentismo

El último cara a cara de 2022 entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fue el más bronco desde que el presidente del PP asumió el liderazgo de la formación hace nueve meses. Todo ello en el marco de la crisis institucional abierta después de que el pasado lunes el Tribunal Constitucional paralizase la reforma aprobada en el Congreso para cambiar el sistema de elección de los magistrados de la propia Corte de Garantías además de la de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Si Sánchez espetó a Feijóo un «menos mal que usted decía que no venía a la política nacional para no insultar», el líder de la oposición aseguró que «el Pedro Sánchez Castejón de 2019 no votaría ahora al Pedro Sánchez Castejón de 2022».

Feijóo, el primero en tomar la palabra, acusó al jefe del Ejecutivo de venderse al independetismo. Incluso le preguntó para cuando tiene ya en mente convocar una consulta de independencia en Cataluña. Sánchez contraatacó con el bloqueo de la renovación de las instituciones judiciales, lo que poco menos tachó de golpista. «Los poderes ocultos que les arropan, cada vez menos ocultos, han conseguido quitar poderes al Parlamento», dijo el presidente del Gobierno antes de rematar: «Ya les garantizo yo que el Parlamento hablará alto y claro». Una clara alusión a la proposición de ley que ya planea la mayoría de la investidura para saltarse el veto del Tribunal Constitucional para renovar el TC y el CGPJ. Y Feijóo respondió: «Si quiere que el Parlamento hable convoque elecciones ya».