Sánchez confía en que la candidatura de Yolanda Díaz llegue 'viva' a las generales

La jura de la Princesa de Asturias tendrá que esperar

Pedro Sánchez ya zanjó el debate el pasado viernes, en la rueda de prensa de balance del curso: las generales se celebrarán en diciembre de 2023 y no hará nada para alargar la legislatura hasta enero de 2014. En su paso por Bosnia y Herzegovina volvió a repetirlo, con más detalle, en su charla informal con los enviados especiales. El hecho de que la Princesa de Asturias tenga que jurar la Constitución ante las Cortes Generales al cumplir los 18 años –el 31 de octubre de 2023– es inocuo, según advirtió, por más controversia política que se haya generado.

El artículo 61.2 de la Carta Magna establece que el heredero a la Corona debe prestar juramento de fidelidad tanto a la Constitución como al Rey «al alcanzar la mayoría de edad». Felipe VI lo hizo justo el día de su cumpleaños, el 30 de enero de 1986. Si la princesa Leonor le emulara, Sánchez tendría un problema. O tendría que adelantar las elecciones para que el 31 de octubre las nuevas Cortes estuvieran ya constituidas o tendría que retrasarlas, algo que considera inviable jurídicamente. Si apura los plazos legales hasta el final, las Cámaras quedarían disueltas por decreto dos semanas antes de que la hija de los Reyes alcance la edad del derecho a voto.

El presidente se mostró entre sorprendido y desdeñoso. «La Constitución no dice que la Princesa de Asturias tenga que jurar el día de su cumpleaños», remarcó. La propia Jefatura del Estado ha dado a entender, además, según fuentes gubernamentales, que no habrá problema por esperar porque la función principal de la Corona es garantizar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, no obstaculizarlo.