Sánchez blande la violencia contra las sedes del PSOE como «demostración» de que su investidura debe prosperar

Pedro Sánchez ha encontrado en las protestas con elementos violentos frente a las 'casas del pueblo' del PSOE, como la que anoche tuvo lugar en la madrileña calle Ferraz, un argumento para apuntalar el discurso con el que desde el pasado 23 de julio viene defendiendo su decisión de pactar con Carles Puigdemont y aceptar una amnistía para los encausados del 'procés' como moneda de cambio para su investidura. «Podrán decir o hacer, pero no nos intimidan. Vamos a seguir adelante, vamos a tener Gobierno y vamos a gobernar cuatro años más», prometió a los suyos.

El presidente del Gobierno en funciones siempre ha alegado que su giro radical respecto al expresidente de la Generalitat, al que prometió poner a disposición de la Justicia, y respecto a una amnistía que hace tan solo tres meses consideraba inaceptable, era el paso necesario para evitar que la ultraderecha acceda al poder, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno. El pasado 28 de octubre, ante el comité federal de su partido, defendió además que había que hacer «de la necesidad virtud» y que el movimiento serviría a la concordia. «Cataluña -adujo- está lista para el reencuentro total».

Reunido con los trabajadores del PSOE en la sede nacional este martes se ratificó en el mensaje. « Si algo demuestran estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, evidentemente, es la necesidad de que [nuestro proyecto político] salga adelante, que, efectivamente, este país sea gobernado por el PSOE desde la razón y desde los principios que nosotros siempre hemos defendido que son la libertad, la democracia, los derechos, la convivencia», esgrimió.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, condenó hoy los disturbios de anoche en Ferraz, pero también remarcó que no aceptará «lecciones» de los socialistas. «De un lado están los que cometen o amnistían actos violentos o antidemocráticos -dijo en alusión al hecho de que, según ERC, la ley de amnistía también afectará a los CDR de la operación Judas y a Tsunami Democrátic, responsables de algaradas y sabotajes en protesta por la sentencia del 'procés' de 2019-y de otro, los que condenamos lo uno y lo otro, y fin del cuento, no hay más historia, no hay más divisiones que ésta».

La presencia de Esperanza Aguirre, defendiendo cortar la calle, en la movilización que tuvo lugar el pasado sábado y los mensajes del líder de Vox, Santiago Abascal, alentando las protestas -convocadas además en algunos casos por la asociación juvenil Revuelta, vinculada a su partido- da sin embargo munición a los socialistas. El líder de Vox se desmarcó también hoy de toda violencia pero advirtió de que seguirá apoyando «todas las protestas de resistencia pacífica ante los golpistas». «Los españoles no se van a quedar de brazos cruzados cuando Moncloa y Waterloo están negociando las condiciones para liquidar la convivencia en España», sentenció.