Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Efe

Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura

El presidente del Gobierno reconoce que el diálogo está «roto» y asume los incumplimientos con los de Puigdemont pero apela a una «oportunidad histórica» para resolver el conflicto catalán

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no da por perdida la legislatura, a pesar de la ruptura de Junts. Sánchez no cuenta con una ... mayoría parlamentaria pero aún cree posible agotar su mandato en 2027 y este martes ha lanzado guiños a Junts para tratar de reconducir unas relaciones, que ha admitido que están «rotas». En sendas entrevistas con medios catalanes desde la Moncloa, en Rac1 y en RTVE, el presidente del Gobierno ha anunciado un real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Además, ha anunciado la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas. Se trata de una petición que también había trasladado Junts. Asimismo, se ha mostrado optimista en relación a la propuesta legal de Junts sobre una reforma legal del Código Penal sobre la multirreincidencia, ha señalado que trabajan en la publicación de las balanzas fiscales y en la desclasificación de los documentos sobre la llamada operación Cataluña.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  2. 2 Una niña de cuatro años, en estado muy grave tras ahogarse en Lago Taurito
  3. 3 Kenneth V.V. llegó a violar y grabar en secreto a varias de sus víctimas menores
  4. 4 Kenneth V.V., el presunto pederasta acusado de abusar de 61 menores: «Era un lobo con piel de cordero»
  5. 5 Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad
  6. 6 Operación Hattori Hanzo: condenan al único narco que no reconoció los hechos
  7. 7 En América ya dan por hecho el fichaje de Benedetti por la UD a partir de enero
  8. 8 Tejeda sigue en la carrera por ser el pueblo elegido por Ferrero Rocher
  9. 9 Juan Torres es designado director insular de la obra del nuevo Estadio de Gran Canaria
  10. 10 Kenneth V.V., el falso ojeador acusado de abusar de 61 menores: «Le decía a los jugadores que los iba a llevar a Las Palmas»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura

Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura