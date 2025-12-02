Sánchez urge a Junts con nuevos guiños para salvar la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no da por perdida la legislatura, a pesar de la ruptura de Junts. Sánchez no cuenta con una ... mayoría parlamentaria pero aún cree posible agotar su mandato en 2027 y este martes ha lanzado guiños a Junts para tratar de reconducir unas relaciones, que ha admitido que están «rotas». En sendas entrevistas con medios catalanes desde la Moncloa, en Rac1 y en RTVE, el presidente del Gobierno ha anunciado un real decreto para «facilitar y flexibilizar» las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Además, ha anunciado la ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas. Se trata de una petición que también había trasladado Junts. Asimismo, se ha mostrado optimista en relación a la propuesta legal de Junts sobre una reforma legal del Código Penal sobre la multirreincidencia, ha señalado que trabajan en la publicación de las balanzas fiscales y en la desclasificación de los documentos sobre la llamada operación Cataluña.

«No hemos cumplido con todo, lo asumo», ha afirmado. «El diálogo está roto», ha admitido. Sánchez ha vuelto a tender la mano y ha trasladado a Junts que el acuerdo de Bruselas es una «oportunidad histórica» para afrontar la resolución del conflicto. Esta es una reclamación de Junts y forma parte de los argumentos por los que la formación nacionalista ha decidido romper con los socialistas. Los junteros achacan al Gobierno que en las reuniones de Suiza no se ha abordado la cuestión del reconocimiento nacional y la resolución del conflicto que para los soberanistas pasa por la celebración de un referéndum.

El presidente del Gobierno ha señalado que va a cumplir los acuerdos y ha insistido en que existe una oportunidad para iniciar el camino de la resolución del conflicto, pero no ha ido más allá. Ha confiado en la plena aplicación de la ley de amnistía, en que el catalán acabe reconocido en la UE y se ha mostrado esperanzado en que Carles Puigdemont «pueda volver pronto». Pero a día de hoy no se ha mostrado partidario de un encuentro con el expresidente de la Generalitat. «No estamos en ese estadio», ha aseverado. Además, ha apuntado que Junts ni siquiera lo ha pedido. De cara al futuro, no ha descartado el encuentro. El líder socialista ha aclarado que no ha hablado con Puigdemont.

Sánchez ha lanzado guiños a Junts. Es la última baza que le queda para salvar la legislatura: intentar rehacer las relaciones con los independentistas catalanes. Los de Puigdemont rompieron hace un mes con el Gobierno y el jueves pasado materializaron ese divorcio tumbando el objetivo de déficit. Los junteros avisan de que no habrá Presupuestos pero el jefe del Ejecutivo no se da por vencido. «Siempre veo el vaso medio lleno», ha asegurado. La pelota está en el tejado de Junts, que ha roto con los socialistas en parte por el auge de la extrema derecha secesionista. A pesar de los guiños, la decisión de los junteros es estratégica y Sánchez no ha hecho anuncios de calado como para que los junteros puedan dar marcha atrás a su divorcio.