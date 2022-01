Sánchez acusa de «negacionismo político» al PP y pide apoyo a la reforma laboral El presidente del Gobierno se muestra convencido aun así de que habrá una mayoría de grupos que no impedirá la convalidación del real decreto ley que recoge el acuerdo con sindicatos y patronal

Pedro Sánchez confía en que la reforma laboral pactada con sindicatos y patronal y cuestionada tanto por el primer partido de la oposición como por los principales socios del Gobierno salga adelante en el Congreso. El jefe del Ejecutivo se ha mostrado hoy convencido de que, llegado el momento, los grupos «no impedirán» la convalidación del real decreto ley aprobado a final de año tras nueve meses de negociaciones, pero ha apelado de manera especial al PP.

El presidente del Gobierno ha alegado, en su primera entrevista de 2022, en la cadena Ser, que la formación que preside Pablo Casado se ha instalado en un «negacionismo político» que solo sirve para alimentar a la ultraderecha y le ha instado a apoyar un texto que viene avalado por la patronal. «Si uno no defiende el interés de los empresarios y tampoco el de los trabajadores, cabe preguntarse qué interés es el que defiende», ha esgrimido.

Sánchez ha negado además que se haya producido ya una llamada del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al secretario general de los populares, Teodoro García Egea, para hablar sobre este asunto; algo que también ha desmentido el propio Ministerio. No obstante, ha dejado claro que sí quiere que haya un contacto de ese tipo. «Tiene que haberlo con ese grupo parlamentario y con todos», ha dicho.

El Ejecutivo tiene un problema porque sus principales aliados llevan días advirtiendo de que no apoyarán un texto que consideran muy insuficiente y que queda lejos de derogar la reforma laboral impulsada por el PP en 2012 si no se aceptan enmiendas. Sánchez defiende que un acuerdo alcanzado por los agentes sociales ha de ser preservado en todos sus términos y ha aducido que de la actitud del PP depende que sus socios se lo puedan poner «más o menos fácil». «Esta reforma no es la que hubiera hecho el Gobierno, ni tampoco los empresarios o los sindicatos. Todos hemos tenido que ceder», ha aducido.

Polémica lamentable

El presiente del Gobierno también se ha referido a las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en 'The Guardian' sobre la industria cárnica con una desautorización muy medida en la que ha sorteado la posibilidad de una destitución. Así, ha argumentado que se trata de una «polémica» que lamenta «muchísimo» porque «no se compadece» con lo que está haciendo el Ejecutivo por ese sector y ha puesto en valor iniciativas impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Luis Planas, como «no se compadece» con lo que está haciendo el Ejecutivo por ese sector y ha puesto en valor iniciativas impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Luis Planas, como la ley de cadena alimentaria, los decretos para ordenar las granjas del sector porcino y avícola y el que se prepara ahora para el vacuno y el de la leche.

Aun así, no ha eludido la crítica directa al ministro y ha evitado contestar a la pregunta de si había tenido con él una conversación sobre este asunto que ha afectado a un sector que ha tildado de «muy importante» y al que ha defendido: «Produce una carne de enorme calidad y sigue los máximos estándares tanto españoles como europeos».