Un Rey, dos presidentes y diez rondas de investidura

La abdicación de Juan Carlos I en junio de 2014, precipitada para dar paso en el trono a su heredero, Felipe VI, en un contexto de desgaste de la institución y arropada por un pacto de Estado del PP y el PSOE para apuntalar la Monarquía parlamentaria que vertebra el país desde la Constitución de 1978, coincidió con la irrupción de la 'nueva política' que acabaría poniendo en riesgo la supervivencia misma del bipartidismo. Cabalgando a lomos de la contestación social activada en torno al 15-M, el Podemos de Pablo Iglesias eclosionó en las elecciones en la UE de aquel mismo 2014 erigiéndose en la cuarta fuerza española con cinco eurodiputados, en su primer contraste en las urnas.

Sería el prolegómeno del afianzamiento del Ciudadanos de Albert Rivera también como fuerza de ámbito nacional más allá de su nicho de origen, Cataluña. Una insólita fragmentación que desembocaría en un mapa multipolar y sin mayorías incontestables en las Cortes después de las generales convocadas por Mariano Rajoy en vísperas de las Navidades de diciembre de 2015. La política española cogía billete para una montaña rusa que lleva camino de prolongarse una década.

Diez rondas de consulta con 30 años de reinado de diferencia

El nuevo Rey supo, así, casi desde el principio de su labor al frente de la Jefatura del Estado que las acompasadas y predecibles investiduras afrontadas por su padre se habían acabado; que el 'turnismo' del PSOE y el PP en el poder matizado por los escaños de IU y la influencia de los nacionalismos institucionales periféricos de CiU y PNV había pasado ya a mejor vida ante el auge de actores políticos inesperados -aunque hoy ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera están ya en primera línea, devorados por sus propias ambiciones- y el incendio que comenzaba a desatarse en la Cataluña del 'procés'.

Nueve años después de aquel año fundacional de 2014, Felipe VI ha celebrado en La Zarzuela diez rondas de consultas con tres investiduras fallidas. Las mismas que afrontó Juan Carlos de Borbón, todas exitosas, en sus 39 años encarnando la Corona. En el caso de Leopoldo Calvo-Sotelo en el negro febrero del 'tejerazo' de 1981, el monarca solo comunicó, no consultó, a los partidos cuál era su propuesta para relevar a Adolfo Suárez ante su traumática dimisión.

Las rondas de Felipe VI

1ª enero 2016 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 14 2 ERC y EH Bildu PP, PSOE, Podemos, Cs, En Comú Podem, Compromís, DiL, En Marea, PNV, IU, UPN, Coalición Canaria, Foro y Nueva Canarias Resultado de la consulta Mariano Rajoy fue designado candidato a la investidura Declina la propuesta por no tener apoyos

Que los tiempos habían cambiado quedó claro desde la primera tentativa de formar Gobierno que encaró el Rey, al que corresponde proponer -ese es el verbo, y no otro- al candidato a la presidencia del país en virtud del artículo 99 de la Constitución, convertido en manual de consulta obligada esta última década. Felipe VI estrenó ronda el 22 de enero de 2016, tras haber visto cómo la apabullante mayoría absoluta con la que sucedió en el poder al socialista José Luis Rodríguez Zapatero -carbonizado por la debacle financiera de 2008- quedaba reducida a apenas 123 escaños. Rajoy retó a la institucionalidad representada por el Rey al declinar ser propuesto para batallar por la confianza del Congreso, un plante muy discutido política y jurídicamente con la que el líder del PP se lo jugaba todo a una carta: que el entonces casi desconocido Pedro Sánchez no lograra forjar una mayoría alternativa.

2ª febrero 2016 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 14 2 ERC y EH Bildu PP, PSOE, Podemos, Cs, En Comú Podem, Compromís, DiL, En Marea, PNV, IU, UPN, Coalición Canaria, Foro y Nueva Canarias Resultado de la consulta Pedro Sánchez fue designado candidato a la investidura No consiguió los apoyos suficientes

Sánchez asumió el desafío de intentarlo una vez obtenido el mandato real, en una segunda ronda de contactos con los grupos parlamentarios que concluyó el 2 de febrero de ese 2016. El jefe de filas de los socialistas, aupado a la secretaría general del partido en las primarias de año y medio antes gracias al apoyo de Susana Díaz frente a Eduardo Madina, intentó labrar una insólita fórmula de mayoría absoluta que aunara, al tiempo, a Podemos y a Ciudadanos. Se sucedieron días frenéticos, con ruedas de prensa en cadena en el Congreso, y Pablo Iglesias, coleta y camisa blanca remangada, exigiendo la vicepresidencia del Gobierno y varios ministerios para un Gobierno de coalición de Sánchez. El líder del PSOE fue a la investidura sumando 130 apoyos con Ciudadanos y se estrelló contra el muro de un Iglesias inclemente. Nunca antes en España un candidato había fracasado en su intento de obtener el plácet de la Cámara baja para conquistar la Moncloa. Los dos meses previstos por la Constitución para unas nuevas elecciones comenzaron a correr.

3ª abril 2016 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 14 2 ERC y EH Bildu PP, PSOE, Podemos, Cs, En Comú Podem, Compromís, DiL, En Marea, PNV, IU, UPN, Coalición Canaria, Foro y Nueva Canarias Resultado de la consulta El Rey finalizó la ronda sin proponer candidato a la presidencia (Nuevas elecciones el 26 de junio)

Tras el mutis de Rajoy y el fracaso de Sánchez, Felipe VI volvió a llamar a consultas a los partidos el 25 y 26 de abril, su tercera ronda tras las generales del diciembre anterior. Pero el jefe del Estado sorprendió al anunciar la convocatoria con casi dos semanas de anticipación para interpelar a los líderes políticos a un esfuerzo postrero de concertación a fin de que la legislatura recién iniciada no descarrile. El movimiento no fructifica y el escenario se encamina hacia otro hito sin precedentes: la primera repetición de unas generales -serán el 26 de junio, ya en verano- en cuatro décadas de historia democrática.

4ª julio 2016 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 14 2 ERC y EH Bildu PP, PSOE, Unidas Podemos, Cs, En Comú Podem, Compromís, CDC, En Marea, PNV, IU, UPN, Coalición Canaria, Foro y Nueva Canarias Resultado de la consulta Mariano Rajoy fue designado candidato a la investidura No consiguió los apoyos suficientes

El escrutinio del 26-N premió a Rajoy en su decisión de dejar pasar el cáliz de la investidura y dejar que los protagonistas de la 'nueva política', con Sánchez al frente, se consumieran en su salsa. Pero fue, por segunda vez, una victoria insuficiente. El veterano líder del PP pasa de 123 escaños a 137, que continúan sin sumar la mayoría requerida para retener el Gobierno. Sin embargo, en la cuarta ronda del Rey en siete meses -la celebró a finales de julio-, Rajoy sí aceptó en esta ocasión el desafío que le trasladó el monarca. Intento, nuevamente, vano. El 'no es no' de Pedro Sánchez impide al candidato del PP hacerse con la presidencia en el debate en el Congreso de principios de septiembre.

5ª octubre 2016 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 15 2 ERC y EH Bildu PP, PSOE, Unidas Podemos, Cs, En Comú Podem, Compromís, CDC, En Marea, PNV, IU, Verdes Equo, UPN, Coalición Canaria, Foro y Nueva Canarias Resultado de la consulta Mariano Rajoy fue designado candidato a la investidura Investido presidente con la abstención del PSOE

En un octubre marcado a fuego por el bloqueo político y el fratricida comité federal del PSOE que defenestra a Sánchez como secretario general, Felipe VI llamó a los grupos por quinta ocasión y volvió a proponer como candidato a Rajoy. Con el día 31 de ese mes como fecha límite para retornar a las urnas, el presidente en funciones retuvo el Gobierno sobre la bocina gracias a la abstención de un Partido Socialista dinamitado internamente. El dirigente gallego terminaría perdiendo el Ejecutivo dos años después, en uno de esos giros de guion inimaginables a los que se ha ido abonando la política española que convirtió al redivivo Sánchez en el primer triunfador de una inopinada moción de censura desde la instauración de la democracia.

6ª junio 2019 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 15 2 ERC y EH Bildu PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos, Vox, En Comú Podem, Junts, PNV, IU, En común Podemos, Coalición Canaria, UPN, Verdes Equo, Compromís y PRC Resultado de la consulta Pedro Sánchez fue designado candidato a la investidura No consiguió los apoyos suficientes

El máximo responsable del PSOE no consiguió que su primer Gobierno -el «Gobierno bonito», según se le denominó por la acreditada preparación de varios de sus ministros- sobreviviera a los primeros estragos del independentismo catalán con parte de sus dirigentes en prisión por la promoción del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el expresident Carles Puigdemont transmutado en prófugo de la justicia en Waterloo. La exigencia por el secesionismo de la figura de un mediador para reavivar las brasas de la ruptura con España acabó truncando los primeros Presupuestos de Sánchez en el poder. Con la legislatura definitivamente varada, el presidente convocó a las urnas el 28 de abril de 2019. Con el PP de Pablo Casado en un tris de sufrir el sorpaso a manos de Ciudadanos, Sánchez ganó las generales, pero con unos escuetos 123 diputados, muy cortos, de nuevo, por sí solos para la investidura. «Con Rivera, no», corearon aquella noche los militantes socialistas congregados en Ferraz. Los socialistas sumaban 180 escaños con CS, pero con las relaciones entre Sánchez y Rivera rotas tras haber ido juntos a la fallida investidura de marzo de 2016, el presidente en funciones sondea sus opciones con Podemos, erosionado en las urnas pero aguantando el tipo.

El Rey concluyó el 6 de junio su sexta ronda de conversaciones con la proclamación como candidato de Sánchez, quien cosechó su segundo fracaso en una investidura en la sesión que tuvo lugar en el Congreso el 25 de julio. Y volvió a activarse la cuenta atrás de dos meses para volver a votar.

7ª septiembre 2019 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 14 2 ERC y EH Bildu PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos, Vox, Junts, PNV, IU, En común Podem, Coalición Canaria, UPN, Verdes Equo, Compromís y PRC Resultado de la consulta El Rey finalizó la ronda sin proponer candidato a la presidencia (Nuevas elecciones el 10 de noviembre)

Felipe VI forzó un último intento para intentar sacar al país de la parálisis con una séptima llamada a los partidos para que acudieran a verle. Resultó baldía: no propuso candidato -Sánchez no conseguía atraer a Podemos a sus posiciones y no existía una mayoría alternativa en la Cámara baja- y los colegios electorales reabrieron sus puertas el domingo 10 de noviembre. La estrategia de arriesgarse a unas nuevas elecciones no le salió bien a Sánchez, que cayó a los 120 diputados con Podemos también resintiéndose y un desastre de Ciudadanos que supuso el principio del fin. Lo que no fue posible en meses cristalizó en un puñado de horas de frenesí tras el 10-N: el presidente que había confesado lo mucho que le quitaría el sueño que los morados ostentaran ministerios de Estado colocó -lo que tampoco había cedido tres años antes- de vicepresidente del Ejecutivo a Iglesias.

8ª diciembre 2019 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 18 4 ERC, CUP, EH Bildu y BNG PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Junts, Cs, En común Podem, PNV, IU, Más País, En común Podemos, Nueva Canarias, Coalición Canarias, UPN, Compromís, PRC, Teruel Existe y Foro Resultado de la consulta Pedro Sánchez fue designado candidato a la investidura Investido presidente

Con el primer Gabinete de coalición labrado desde la Segunda República, Felipe VI se entrevistó por octava ocasión con los líderes de los partidos y propuso candidato a Sánchez que, esta vez sí, fue investido por la vía rápida inaugurando el mandato de los pactos con el soberanismo catalán y vasco.

9ª agosto 2023 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 7 4 ERC, CUP, EH Bildu y BNG PP, PSOE, Vox, Sumar, PNV, CC y UPN Resultado de la consulta Alberto Núñez Feijóo fue designado candidato a la investidura No consiguió los apoyos suficientes

La legislatura marcada por la pandemia, la guerra de Ucrania y las sacudidas por la tiranteces de Sánchez con sus distintos socios terminó abruptamente, medio año antes de lo previsto, el pasado 29 de mayo, Sánchez no esperó al discurrir de los acontecimientos tras perder estrepitosamente la víspera las autonómicas y municipales y en un intento, que se revelaría eficaz, de cortocircuitar la sangría de votos hacia las derechas, adelantó las generales a una fecha tan inesperada como el 23 de julio. Los primeros comicios en plenísimo verano de la democracia auparon al popular Alberto Núñez Feijóo al triunfo, pero sus 136 escaños -137 después del recuento de las papeletas de los residentes ausentes- le han dejado lejos de sus airosas expectativas y sin opciones de gobernar. El Rey le concedió el mandato para intentar la investidura en agosto, en su novena ronda de consultas salpicada por el reproche del PNV de haber impulsado el debate en el Congreso demasiado pronto, dado que ni Feijóo ni Sánchez tenían los apoyos para gobernar, y por la acusación del PSOE contra el líder del PP de haber «utilizado» al monarca con la única intención de conservar el poder en su partido. El expresidente de la Xunta se topó con su minoría la semana pasada, en la que acabó quedándose a tres votos de la mayoría necesaria en vez de cuatro por el error al votar de un parlamentario de Junts.

10ª septiembre 2023 2015 2017 2019 2021 2023 Partidos presentes Partidos ausentes 7 4 ERC, CUP, EH Bildu y BNG PP, PSOE, Vox, Sumar, PNV, CC y UPN Resultado de la consulta Pedro Sánchez es propuesto por el Rey candidato a la investidura Pendiente de sumar los apoyos necesarios

La décima ronda de Felipe de Borbón, por ahora, ha derivado en la propuesta esperada de Sánchez como aspirante a la Moncloa tras el fracaso de Feijóo. Como en la anterior y otras precedentes, en un plante convertido ya en habitual, se han negado a pasar por Zarzuela Junts, Esquerra, EH Bildu y el BNG, lo que ha privado al jefe del Estado de conocer de viva voz cuáles son sus planteamientos ante la tentativa del líder socialista. Con el tictac electoral acelerando de nuevo el pulso político -el plazo vence el 27 de noviembre y habrá otras generales el 14 de enero si persiste el bloqueo-, Sánchez emprende formalmente desde hoy su viaje al más difícil todavía con la incógnita de hasta dónde cederá con la amnistía y el referéndum.