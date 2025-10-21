Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe VI, junto al expresidente del Gobierno, Felipe González. Archivo

El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca

Con este gesto, Felipe VI reivindica su labor en la Transición y su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 13:33

Comenta

El Rey ha decidido otorgar el Toisón de Oro, la máxima distinción que concede la Corona, al expresidente del Gobierno Felipe González y a los ... dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, por su «dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona», según aprobó este martes el Consejo de Ministros a petición de Felipe VI. Un gesto que coincide con el 50º aniversario el próximo 22 de noviembre de la proclamación de Juan Carlos I que marcó el inicio de la transición política en España de la que los tres políticos fueron protagonistas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  2. 2 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  3. 3 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  4. 4 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  5. 5 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  6. 6 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  7. 7 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  8. 8 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  9. 9 Si estás en Canarias y has sufrido la caída de Amazon, esto es lo que puedes reclamar
  10. 10 El Cádiz pierde en casa y la UD Las Palmas termina la jornada en puestos de ascenso directo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca

El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca